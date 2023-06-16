人民网北京6月16日电 （记者赵竹青）6月15日，第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛北京赛区选拔赛启动仪式在中国科学院大学（怀柔校区）举行，为青少年参与空天科技创新搭建平台。

北斗卫星导航系统工程副总设计师、中国科学院空天信息创新研究院副院长、“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛全国组委会主任吴海涛表示，“北斗杯”大赛是我国空天科技领域青少年科技创新与科普教育的重要平台，为新时代国家综合定位导航授时(PNT)体系创新、工程建设与应用产业化提供了人才储备与支撑。

吴海涛介绍，大赛举办十三年来，规模和影响力不断扩大，成为“教育部2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动”。

全国妇联执委、北京女科技工作者协会常务副会长李静表示，少年儿童是中国未来发展的接班人，而培养创新思维要从少年儿童抓起，“北斗杯”是培养中小学生科学素养和创新能力及动手能力的有效方法。

中国科学院大学副校长徐中平表示，中国科学院大学在北斗人才培养中做出了重要贡献，他鼓励同学们积极参赛，用实际行动继承和发扬“两弹一星”精神和新时代“北斗精神”。

大赛由北京市科学技术协会指导，中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会主办。启动仪式上，中国科学院空天信息创新研究院研究员徐颖作了题为《北斗的建设与发展》的报告。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经