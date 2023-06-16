“投资北京全球合作伙伴城市副中心行”活动举行
人民网北京6月16日电 （记者杜燕飞）今日，“投资北京全球合作伙伴城市副中心行”活动在北京举办。活动邀请投资北京全球合作伙伴走进北京市“两区”展示会客厅，全面了解北京城市副中心发展态势和投资机遇。
北京城市副中心党工委委员、管委会副主任胡九龙表示，北京市级行政中心正式迁入北京城市副中心，开启了北京城市副中心建设的新篇章。2023年“千亿投资”计划中，社会投资额占比高达74%，超出2020年16个百分点，城市副中心建设有效撬动了社会资本，各方参与共建共享的热情持续攀升。
“北京城市副中心作为北京新‘两翼’之一，将加强与雄安新区联动配合，错位承接非首都功能。持续完善城市框架，着力强化主导功能，保持千亿投资规模，全力推进重大项目建设，稳步推进第二批市级机关搬迁，促进优质资源加速集聚。加强对中心城区功能的服务保障，实现以副辅主、主副共兴。推进通州区与北三县一体化高质量发展，引导部分产业功能和公共服务向北三县延伸布局。加快国家绿色发展示范区建设，将副中心打造成人与自然和谐共生的中国式现代化城市发展样板。”胡九龙表示。
谈及北京城市副中心营商环境和产业政策体系，北京市通州区委常委、统战部部长、副区长吴孔安介绍，北京城市副中心不断强化“3+1”主导产业功能，着力打造数字经济、现代金融、先进制造、商务服务、文化旅游、现代种业等六大主导产业，建设完善四区（行政办公区、运河商务区、文化旅游区、台马地区）、三镇（张家湾设计小镇、台湖演艺小镇、宋庄艺术小镇）、三园（国家网络安全产业园（通州园）、漷县医药健康产业集聚区、北京通州国际种业科技园）等十大重点产业功能区。
“为扶持重点产业发展，北京城市副中心不断完善产业政策体系，建立了以《关于加快推进北京城市副中心高精尖产业发展若干措施》为引领的‘1+N’产业政策生态体系，围绕六大产业方向，陆续出台了‘金融产业七条’‘元宇宙产业八条’‘现代种业十条’‘医药健康产业十条’等专项产业政策，确保政策扶持精准高效，不断吸引优质企业向城市副中心集聚。”吴孔安表示。
据介绍，投资北京全球合作伙伴是北京市建立的国际化招商引资专业渠道，目的是发挥境内外商协会和全球知名专业服务机构资源优势，宣传北京市营商环境和产业发展政策，在信息共享、宣传推介、活动支持、项目对接和专业服务等方面开展广泛合作。
“北京市投资促进服务中心为全球合作伙伴提供工作支持、内容支持、品牌支持、业务支持和奖励支持，促进投资北京全球合作伙伴发挥渠道和资源优势，汇聚更多符合北京发展定位的全球资本与人才，助力首都‘四个中心’建设。”北京市投资促进服务中心副主任唐永宏介绍说，投资北京全球合作伙伴机制运行以来，向北京市提供项目线索，利用境内外活动平台广泛宣传北京市营商环境和投资机遇，邀请企业参加服贸会、投资北京全球峰会等投资促进活动，为北京市产业发展建言献策，报送招商引资相关研究报告。
本次活动特别增设“第二批投资北京全球合作伙伴授牌仪式”，高力国际、中国香港（地区）商会、仲量联行、中国泰国商会、WeWork中国和一家专业咨询机构等正式成为投资北京全球合作伙伴。这些合作伙伴将为北京在项目促进、招商推介、活动举办、服务企业等方面提供全方位支撑。
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