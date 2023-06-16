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五部门发文增强金融服务能力 助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国

吴雨
2023年06月16日21:14 | 来源：新华网
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新华社北京6月16日电（记者吴雨）记者16日从中国人民银行获悉，中国人民银行等五部门近日印发《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》，提出一系列具体要求增强金融服务能力，引导更多金融资源配置到乡村振兴重点领域和薄弱环节。

近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》，对做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务、强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持、加强农业强国金融供给等九个方面提出具体要求。

指导意见强调，各金融机构要主动对接粮食生产主体扩大产能、设备改造、技术升级等融资需求，促进粮食稳产增产。加大高标准农田和水利基础设施建设信贷投放，鼓励将符合条件的项目整省整市打捆打包，统筹构建多元化贷款偿还渠道。加强种业振兴等农业关键核心技术攻关金融支撑，强化农业科技装备和绿色发展融资支持，加大乡村产业高质量发展金融资源投入。优化和美乡村建设和城乡融合发展金融服务，提升新市民金融服务水平，改善县域消费金融服务。强化脱贫地区和脱贫人口金融支持，持续深化金融机构定点帮扶工作。

指导意见明确，要强化精准滴灌和正向激励，加大货币政策工具支持力度，加强财政金融政策协同，形成金融支农综合体系。强化金融机构组织功能，拓展多元化金融服务，增强保险保障服务能力。完善农村产权确权颁证、抵押登记、流转交易、评估处置机制，推动融资配套要素市场改革。提升农村基础金融服务水平，强化统计监测与考核评估，切实提高建设农业强国金融服务质效。

记者了解到，下一步五部门将推动健全多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系，引导更多金融资源配置到乡村振兴重点领域和薄弱环节，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供更强有力金融支撑。

(责编：杨光宇、牛镛)
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