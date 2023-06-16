前5个月全国一般公共预算收入近10万亿元
2023年06月16日22:42 | 来源：新华网
小字号
新华社北京6月16日电（记者申铖）财政部16日发布数据显示，今年前5个月，全国一般公共预算收入99692亿元，同比增长14.9%。
业内人士表示，前5个月全国一般公共预算收入同比增长较快，除经济恢复性增长带动外，主要受去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策等特殊因素影响。今年相关退税恢复常态，前5个月累计同比少退12079亿元。
数据显示，今年前5个月，中央一般公共预算收入45851亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入53841亿元，同比增长16.5%。全国税收收入84774亿元，同比增长17%；非税收入14918亿元，同比增长4.5%。
从财政支出来看，各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。
数据显示，今年前5个月，全国一般公共预算支出104821亿元，同比增长5.8%。其中，中央一般公共预算本级支出13092亿元，同比增长6.5%；地方一般公共预算支出91729亿元，同比增长5.7%。基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。
全国政府性基金预算收支方面，今年前5个月，全国政府性基金预算收入18657亿元，同比下降15%；全国政府性基金预算支出34343亿元，同比下降12.7%。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛北京赛区启动选拔
- 人民网北京6月16日电 （记者赵竹青）6月15日，第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛北京赛区选拔赛启动仪式在中国科学院大学（怀柔校区）举行，为青少年参与空天科技创新搭建平台。 北斗卫星导航系统工程副总设计师、中国科学院空天信息创新研究院副院长、“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛全国组委会主任吴海涛表示，“北斗杯”大赛是我国空天科技领域青少年科技创新与科普教育的重要平台，为新时代国家综合定位导航授时(PNT)体系创新、工程建设与应用产业化提供了人才储备与支撑。…
- 评论
- 关注