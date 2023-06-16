新华社北京6月16日电（记者申铖）财政部16日发布数据显示，今年前5个月，全国一般公共预算收入99692亿元，同比增长14.9%。

业内人士表示，前5个月全国一般公共预算收入同比增长较快，除经济恢复性增长带动外，主要受去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策等特殊因素影响。今年相关退税恢复常态，前5个月累计同比少退12079亿元。

数据显示，今年前5个月，中央一般公共预算收入45851亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入53841亿元，同比增长16.5%。全国税收收入84774亿元，同比增长17%；非税收入14918亿元，同比增长4.5%。

从财政支出来看，各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。

数据显示，今年前5个月，全国一般公共预算支出104821亿元，同比增长5.8%。其中，中央一般公共预算本级支出13092亿元，同比增长6.5%；地方一般公共预算支出91729亿元，同比增长5.7%。基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。

全国政府性基金预算收支方面，今年前5个月，全国政府性基金预算收入18657亿元，同比下降15%；全国政府性基金预算支出34343亿元，同比下降12.7%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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