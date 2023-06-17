我国启动2023新能源汽车下乡

汽车消费，是扩内需、促消费的重要抓手。工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部等五部门昨天(16日)在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动了2023新能源汽车下乡活动。

这次新能源汽车下乡首批涵盖近70款车型，工业和信息化部等部门将在全国范围内组织10多个地、市、县开展下乡活动。记者了解到，新能源汽车下乡期间，除了线下集中展示、巡展巡游等活动外，还将开通多个“云上”展销平台，线上线下联动提高农村消费的积极性。

工业和信息化部装备工业一司一级巡视员 苗长兴：2022年，我国农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4%，远低于行业总体25.6%的水平。随着乡村振兴战略全面推进实施，农村居民收入水平稳步提高，汽车逐渐走进千家万户，拥有近5亿人口的农村地区为新能源汽车提供了广阔市场空间。

各地多方式加大促销 三年下乡成效显著

记者注意到，国家启动新一轮新能源汽车下乡，各地也通过多种方式加大促销力度，全国和地方联动，进一步拉动农村市场消费。从2020年开始，连续三年的新能源汽车下乡取得了显著的成效。

在江苏无锡的惠山区，当地政府以数字人民币的形式发放消费券，下乡期间，消费者购买新能源汽车最高可获得7000元优惠。企业层面纷纷推出免费充电、洗车等优惠措施。而国网无锡供电公司，对于新购买新能源汽车的消费者，充电可享受5.4折的优惠。今年他们还计划在农村地区新增300台公共充电桩，形成适度超前、智能高效的农村充电基础设施体系。

在湖北荆门，汽车生产企业现场让利促销，新能源汽车的综合补贴从2.3万元至6万元不等。

中国汽车工业协会相关负责人表示，2020年至2022年连续三年的新能源汽车下乡，有效拉动了农村市场的内需。

中国汽车工业协会副总工程师 许海东：在过去的三年，我们看到，新能源汽车下乡的这些车型的销量，平均是高于我们整体新能源汽车销量增速，大概会在10%以上。

数据显示，自2020年以来，新能源汽车下乡共发布6批车型目录清单，2021年，下乡目录车型共完成销售106.8万辆，同比增长169%。2022年，下乡车型共完成销售265.98万辆，同比增长87%。三年来，下乡车型累计销售412万辆，占同期全国新能源汽车总销量的35%。

多措并举满足农村地区新能源汽车消费需求

工业和信息化部相关负责人表示，我国农村地区新能源汽车市场还处于起步阶段，今年将着力推动充电设施协同下乡，支持汽车企业开发更多适用农村地区的新能源车型。

工业和信息化部表示，我国农村地区面临充电基础设施建设不足、适销对路车型较少等问题，在今年的下乡活动中，将着力推动充电设施协同下乡。组织电力企业、充电桩建设运营企业参与下乡活动，合理推进集中式公共充电场站建设，提高私人充电桩的比例。

此外，鼓励金融机构合理确定首付比例、贷款利率等，为农村居民提供更加优质的金融服务。同时，还将提升产品的供给能力。

工业和信息化部装备工业一司一级巡视员 苗长兴：根据农村地区新能源汽车使用特点，支持汽车企业加大适用车型开发力度，特别是载货微型面包车、微型卡车、轻型卡车等产品，更好满足农村居民消费需求。（央视新闻客户端）

(责编：王震、陈键)

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