刘 坤

最新数据显示，5月份，国民经济延续恢复态势，全国服务业生产指数同比增长11.7%，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，社会消费品零售总额同比增长12.7%……

如何看待当前经济复苏情况？电力迎峰度夏准备情况如何？如何优化民营经济发展环境？6月16日，国家发展改革委举行新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。

经济运行保持恢复态势

今年以来，工业生产者出厂价格同比下降，利润也出现了一定下滑。5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%。

对此，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从国内外发展情况看，在经济恢复的过程中，一些领域出现暂时性波动是正常的。看中国经济形势，既要看准当前的“形”，更要看清长远的“势”。

孟玮介绍，整体上看，我国经济运行保持恢复态势。服务业持续回升，今年以来非制造业商务活动指数始终运行在景气临界点以上，5月份保持在54.5%的较高水平；前5个月全国服务业生产指数同比增长9.1%。5月份汽车销量同比增长27.9%，餐饮、旅游等接触型聚集型服务消费明显改善，消费对经济恢复发展的拉动作用有望进一步凸显。固定资产投资量增质优，前5个月固定资产投资同比增长4.0%，其中制造业、基础设施投资分别增长6.0%、7.5%，高技术产业投资增长12.8%。

“长远来看，经济向好趋势依然稳固。”孟玮说，随着宏观经济政策效应持续显现，市场需求逐步恢复，供给结构不断调整，我国经济发展动能将持续增强、结构将持续向优、态势将持续向好。

孟玮表示，国家发展改革委将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力；稳定汽车消费，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，大力推动新能源汽车下乡。加快实施“十四五”规划102项重大工程，推动能源、水利、交通等重大基础设施以及新型基础设施建设，发挥政府投资和政策激励的引导作用，有效激发民间投资活力。

电力保供有坚实基础

每到迎峰度夏阶段，电力供应问题总是备受关注。孟玮介绍，今年以来，国家发展改革委持续加强能源产供储销体系建设。从目前情况看，全国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。

“我们将充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，压实地方和企业能源保供主体责任，推进各类电源项目建设。”孟玮说，坚持“全国一盘棋”，系统谋划、抓紧推动支撑性电源、新能源等各类电源建设，加强电网建设，做好接电并网，确保今年迎峰度夏前应投尽投、应并尽并。加强燃料供应保障。持续组织做好煤炭、天然气生产供应，督促各地和发电企业将电厂存煤稳定在较高水平。

此外，国家发展改革委将促进各类发电机组应发尽发。确保高峰时段火电出力水平好于常年，优化水库群调度提升水电顶峰发电能力，促进风电、太阳能发电、核电多发多用。做好全国电网运行的优化调度。做好电力需求侧管理。坚持开源和节流并重，指导地方更好发挥经济手段调节作用，引导用户自主优化调整用电需求，促进电力供需平衡，切实保障民生用电和重点用电安全稳定。

促进民营经济发展壮大

2022年6月至12月，国家发展改革委会同有关部门，聚焦交通物流、水电气暖、金融等领域，在全国范围内集中开展了涉企违规收费专项整治行动。

孟玮介绍，在各方共同努力下，全国共查处涉企违规收费问题7700多个，涉及金额50多亿元，已要求有关单位对发现问题全部予以整改。同时，通过严查降费减负政策落实不到位、不按要求执行惠企收费政策等问题，推动全面及时落实相关惠企政策，涉及金额超过2100亿元。

“总的看，专项整治在稳定市场预期、提振企业信心等方面取得了积极成效。”孟玮说，国家发展改革委将会同有关部门，把整治涉企违规收费与优化营商环境、落实助企纾困政策、激发市场活力紧密结合起来，推动建立防治并举、多方协同的长效监管机制。

此外，孟玮表示，国家发展改革委将多措并举优化民营企业发展环境，持续破除民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，加强民营企业平等使用资源要素的保障力度，激发民营经济发展活力，促进民营经济发展壮大。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经