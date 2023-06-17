中新网6月17日电 (中新财经 宫宏宇) 政策利率接连调降！继6月13日7天逆回购(OMO)操作利率和常备借贷便利(SLF)利率调降10个基点后，15日中期借贷便利(MLF)利率也下调10个基点。分析人士预计20日即将公布的贷款市场报价利率(LPR)或亦调整。

央行为何此时密集降息？传递怎样的信号？房贷又能少还了吗？

6月15日，7天逆回购操作利率和MLF利率。

利率“联动”下调

据央行官网13日早间消息，央行以利率招标方式开展20亿元逆回购操作，利率降至1.9%。13日晚间，央行又公布了最新SLF利率表。SLF利率下调后，隔夜品种为2.75%，7天期品种为2.90%，1个月期品种为3.25%。15日，央行开展2370亿元中期借贷便利，MLF中标利率降为2.65%。

6月13日，SLF利率表。

为何多品种利率都出现调整？不同利率有何区别？实际上，这三类利率都是我国政策利率体系中重要的组成部分。其中，OMO是短期货币政策工具，MLF是提供中期基础货币的货币政策工具，SLF则是央行正常的流动性供给渠道。

在集体下调背后，反映出多类利率背后的“联动”关系。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对媒体表示，央行近期降息配套动作，就是通过“逆回购利率—利率走廊上限利率(SLF)—MLF利率—贷款市场报价利率(LPR)—贷款利率”的传导机制。

从历史经验来看，7天期SLF利率与OMO利率的利差为100个基点。MLF利率则常随OMO和SLF利率同向、同幅波动。因此，在13日OMO调整后，业内普遍认为，SLF、MLF利率下降属于预期之中的调整。

时隔十个月的降息 为何在此时？

在本轮调整前，OMO、SLF和MLF利率均已连续十个月按兵不动，上一次变动还是在2022年8月15日。

为何时隔多月降息？就在近日，央行行长易纲赴上海调研时指出，人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。

在当前经济背景下，专家认为，本轮央行“三箭齐发”降息正是加强逆周期调节的行动，释放出支持实体经济的积极信号，有利于引导市场预期，提振信心。

央行最新公布的金融数据显示，虽然当前信贷与社融增量总体维持稳健，但仍有待提振。5月，社会融资规模增量为1.56万亿元，同比少增1.31万亿元；人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。

此外，从物价水平看，5月全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.2%，同比仅上涨0.2%，低于市场预期。

招联首席研究员董希淼接受中新财经采访时表示，今年以来，我国宏观经济有所恢复，但恢复的态势还不够稳固，市场主体信心和预期仍然较弱，部分中小微企业尚未走出困境。

董希淼提到，央行13日下调7天逆回购操作利率，传递出政策利率有所松动的迹象。随后，SLF和MLF利率也下降10个基点。政策利率下降，有助于进一步降低银行资金成本。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，央行降息有利于减轻企业和个人贷款的利率负担，同时推动资金流入到投资领域和消费领域，刺激经济复苏。

若LPR下调，房贷又能少还了？

随着MLF利率下调，作为利率传导下一环的LPR也被认为有很大可能性会在本月调降。

董希淼表示，本轮央行利率调整，叠加2022年9月以来存款利率已经多轮下调、银行负债成本有所下降，使得本月LPR有望结束连续9个月的“按兵不动”，或将下降5至10个基点。

值得一提的是，如果LPR下调，与LPR紧密相连的贷款利率也有望迎来新一波调整。董希淼提到，LPR下调有利于促进房地产市场平稳健康发展，存量房贷和新增房贷利率都将下降，住房消费者负担减轻，还有助于提振居民消费和投资。

针对当前经济运行情况，董希淼认为，下一步，还需尽快采取针对性的措施，稳住市场主体预期，提振市场主体信心，进一步提振消费和投资。(完)

(责编：王震、陈键)

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