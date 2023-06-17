崔志坚 本报通讯员 王向灵 周文铎

“我老伴儿在家吃完药后有不良反应，咋办啊？”河南省周口市沈丘县景华社区日间照料中心客服人员范旭接听电话的同时，眼前墙上的“智慧养老”客服中心平台显示：申先生65岁，配偶王女士66岁，家住馨佳园小区，和儿女不在一起居住。

询问症状后，客服人员随即拨打120急救电话，紧接着就近安排社区日间照料中心社工先赶往老人家中，协助家属进行紧急救助。10分钟后，老人被120送往医院。经紧急处理，老人的症状得以好转。

今年4月份以来，沈丘县委县政府积极探索由传统的社会机构养老服务拓展延伸至社区居家养老群体服务。通过政府主导、民政部门监管、引入第三方社会机构运营，加上数字赋能已有养老机制，构建一体化智慧养老服务体系。在该县城中心繁华地段、居住人口较多的阳光花园小区打造了沈丘县综合养老服务中心，搭建沈丘智慧养老服务平台，为城区内老年人提供各类养老便民服务。以数字赋能为支撑，利用互联网数字化技术，对区域内独居老人、失能半失能老人数量、老年人专属信息和健康档案、智慧餐厅数量、养老机构数量等各项养老数据，进行汇总分析，构建养老服务数据大脑，实现数据指标“一屏统揽”。

配备智能养老终端，是沈丘打造“智慧养老”的重要举措。在社区老人家中免费安装一键呼叫设备，并接入“智慧养老”服务平台。智慧养老服务调度运行中心统一接单，呼叫中心客服人员记录老人服务需求，对就近的服务机构和志愿者进行在线派单。

此外，通过设立“沈丘智慧养老”微信小程序与智慧养老服务平台实现互联互通。老人及其家人可通过“沈丘智慧养老”微信小程序预约点单服务，智慧养老服务平台接单后，客服在线派单。服务结束后，可通过小程序对服务进行评价；社区社工、志愿者等服务人员，通过“养老服务通”小程序接单上门开展“六助”服务，即“助医、助急、助行、助浴、助餐、助洁”服务。到达后，拍照提交开始服务，服务完成后，拍照验收完成闭环，从而不断满足老年人多层次、多方面的养老服务需求。

景华社区党支部书记高富举说，在众多家庭中，家属是老人照护工作的主要承担者。对于独居老人，“一人失能，全家失衡”的困境并不少见，而“智慧养老”的模式破解了这一困境。

沈丘县民政局党组书记、局长李坚介绍，为了给老年人提供“膳食供应、临时照护、康养理疗、休闲娱乐”为一体的“15分钟养老服务圈”，沈丘县创建了集合多功能的综合养老服务中心。该中心集“智慧养老”服务平台、适老化展厅、养老餐厅、图书阅览室、棋牌娱乐室、康复理疗室、心理疏导室、党建活动室、休息室于一体，并将这一服务模式逐步覆盖到景华等社区日间照料中心，把“智慧养老”与网格化管理服务融合，完善社区居家养老服务网络，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

(责编：王震、陈键)

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