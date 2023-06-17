本报西安6月16日电（记者李洁 见习记者寇桉）16日，第四届西部数字经济博览会（以下简称“西部数博会”）在陕西西安开幕。本届西部数博会由西安市人民政府、陕西省工业和信息化厅、陕西省互联网信息办公室、陕西省科学技术厅、陕西省通信管理局主办。作为迄今为止西北地区最大的数字主题盛会，西部数博会已成为搭建数字头部企业合作桥梁、引领数字经济发展、推进西部数字经济高质量发展的新引擎。

本届西部数博会以“数字创享 原启未来”为主题，以“1+3+9+N”的模式，围绕“秦创原”创新驱动和“数实深度融合”两条主线，聚焦数字产业化、产业数字化、数字化治理等领域，旨在加快西部地区数字经济高质量发展，抢占数字新赛道、做强数字新基建、激活数据新要素、打造平台新优势，促进数字经济引领现代化产业体系建设。

本届西部数博会设置了创新引领展区、数字政府与数字基础设施建设以及数字金融展区、数实融合展区，吸引了全国近400家企业参展参会，来自陕西、吉林、新疆、内蒙古、山西、四川等地区的工信、科技、大数据等相关政府部门及专业观众到场洽谈交流，这也将推动西部地区数字经济与实体经济深度融合，形成“会展+商业”业务协同发展新生态。

本届西部数博会为期3天，活动期间还将策划多场分论坛，并邀请业内专家、企业代表演讲交流，通过政、产、学、研、用紧密沟通的方式，以论促建、以展促产，为西安乃至西部地区数字经济发展搭建宣传展示和合作交流平台。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经