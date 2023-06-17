人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第四届西部数字经济博览会开幕

2023年06月17日09:16 | 来源：光明日报
小字号

　　 本报西安6月16日电（记者李洁 见习记者寇桉）16日，第四届西部数字经济博览会（以下简称“西部数博会”）在陕西西安开幕。本届西部数博会由西安市人民政府、陕西省工业和信息化厅、陕西省互联网信息办公室、陕西省科学技术厅、陕西省通信管理局主办。作为迄今为止西北地区最大的数字主题盛会，西部数博会已成为搭建数字头部企业合作桥梁、引领数字经济发展、推进西部数字经济高质量发展的新引擎。

　　 本届西部数博会以“数字创享 原启未来”为主题，以“1+3+9+N”的模式，围绕“秦创原”创新驱动和“数实深度融合”两条主线，聚焦数字产业化、产业数字化、数字化治理等领域，旨在加快西部地区数字经济高质量发展，抢占数字新赛道、做强数字新基建、激活数据新要素、打造平台新优势，促进数字经济引领现代化产业体系建设。

　　 本届西部数博会设置了创新引领展区、数字政府与数字基础设施建设以及数字金融展区、数实融合展区，吸引了全国近400家企业参展参会，来自陕西、吉林、新疆、内蒙古、山西、四川等地区的工信、科技、大数据等相关政府部门及专业观众到场洽谈交流，这也将推动西部地区数字经济与实体经济深度融合，形成“会展+商业”业务协同发展新生态。

　　 本届西部数博会为期3天，活动期间还将策划多场分论坛，并邀请业内专家、企业代表演讲交流，通过政、产、学、研、用紧密沟通的方式，以论促建、以展促产，为西安乃至西部地区数字经济发展搭建宣传展示和合作交流平台。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从“沙进人退”到“绿进沙退” 我国防沙治沙工作实现历史性转变
　　
数读中国 | 工业发展“绿”意浓 绿色发展成效显著
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部