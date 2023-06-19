新华社北京6月19日电（记者叶昊鸣）交通运输部19日发布关于做好2023年端午节假期期间交通运输服务保障和安全生产工作的通知，就保障端午节假期期间人民群众安全便捷出行、重点物资运输畅通高效等方面作出部署。

根据通知，各地交通运输主管部门、海事管理机构要会同相关部门加强对重点枢纽、主要通道、重点区域保通保畅情况的动态跟踪，做好铁路、公路、水运、民航、邮政快递行业运行监测。各沿边省份交通运输主管部门要加强对陆路口岸的运行监测和统筹调度，加强部门沟通协调，保障陆路口岸高效畅通运行。要指导重点物流企业加强与生产制造、商贸流通等重点企业的供需对接，强化统筹调度，健全应急运力储备，切实保障迎峰度夏能源物资、农资农机等“三夏”农业生产资料，以及粮食、民生、外贸等重点物资安全高效运输。

通知指出，各地交通运输主管部门要深入分析端午节假期期间客流趋势和出行特点，科学研判本辖区客流主要流量流向、热点出行区域，健全客运枢纽、旅游景区等重点部位客流监测和应急调度机制。要强化城乡交通与铁路列车、民航班机等信息共享，科学安排城市轨道交通、城市公共汽电车、道路客运班线班次、出租汽车运力做好衔接驳载。要通过开行旅游客运专线、旅游直通车、定制客运线路、旅游包车等方式，加强旅游集散中心、旅游景区景点等重点区域运输服务保障。要积极开展联网售票、电子客票、联程运输等服务，加强老幼病残孕等重点乘客服务，落实军人、消防救援人员、英烈遗属和儿童等重点群体乘车优待政策。

通知强调，各地交通运输主管部门要强化高峰时段易受恶劣天气影响路段、事故多发路段、城市周边等路网及重点水域运行动态监测，多渠道及时发布路网、客滚航线等实时运行信息和天气状况。要重点关注易发生拥堵缓行的路段、收费站、航道、船闸等部位，制定疏堵和分流绕行预案。要加强高速公路服务区停车管理和秩序维护，强化加油、充电、用餐、如厕等基本服务管理。要加强航道、船闸等水运基础设施运行维护和监测。

(责编：杨光宇、牛镛)

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