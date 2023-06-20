本报记者 谢卫群

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紧扣一体化和高质量两个关键词，长三角G60科创走廊坚持科技创新和制度创新双轮驱动，资源要素配置能力、服务辐射带动能力显著增强，为区域协同发展探索出一条新路径。

上海市松江区石湖荡镇，一个地处黄浦江源头的小镇，面积不过44平方公里。近年来，一座座现代化工厂在这个曾经的农业小镇落地，石湖荡因此有了“未来工厂集聚地”的美誉。“还是那块地，那个位置，改变它的正是G60科创走廊建设。”石湖荡镇党委书记翁雷均说。

G60是一条高速公路的简称，东起上海松江，一路延伸至云南昆明。2016年5月，松江提出“G60科创走廊”的概念，沿G60高速公路布局科创及先进制造业。自此，G60科创走廊的范围不断扩大。

2017年，松江与G60沿线的浙江嘉兴、杭州携手，成立跨区域科创走廊。2018年，G60科创走廊再次扩容，以沪苏湖铁路、在建的商合杭铁路为纽带，又连接了江苏苏州，浙江湖州、金华和安徽合肥、芜湖、宣城，九城（区）至此成形。

5年来，长三角G60科创走廊紧扣一体化和高质量两个关键词，坚持科技创新和制度创新双轮驱动，持续加大创新力度，着力推动产业链供应链资金链人才链加速融合，资源要素配置能力、服务辐射带动能力显著增强，在科技和产业创新上取得了一批重要成果。

科创企业数量增长，科技项目质量提升

“2016年，我们来到松江打造科创生态。当时，7万平方米的园区建好了，却少有企业入驻。有了G60科创走廊概念后，区域科创要素集聚度明显提升。短短几年，我们建设的园区一扩再扩，目前在松江的园区面积已超过37万平方米，入驻企业超过500家，集聚人才超过5000人。”启迪控股董事长王济武说。

在G60科创走廊标志性建筑科创云廊周边，已有16个城市在此设立科创飞地。伴随着这些科创飞地而来的，则是一系列科创企业和一批批科创人才。这些企业与人才的汇聚，又为科创成果的诞生奠定新的基础。

“公司是2016年9月入驻G60科创走廊的，此后的发展与科创走廊的发展近乎同频共振。随着科创走廊持续演进，我们也进入了发展的快车道。”上海欣诺通信技术股份有限公司董事长谢虎介绍，近年来公司业绩保持高速增长。

上海市科学学研究所发布的G60科创走廊5周年研究报告显示，自启动建设以来，九城市主要指标占全国比重不断提升：GDP从1/16上升到1/15，登陆科创板企业占全国1/5，进出口额占全国1/8。

不仅科创企业的数量在增长，科技项目的质量也在提升。

目前，非人灵长类克隆猴模型已在上海脑科学与类脑研究中心落户，新型类脑智能系统、智能人形机器人等项目顺利推进。此外，腾讯也将科恩、优图实验室落户松江。

聚焦“四个面向”，G60科创走廊实施关键技术联合攻关机制，共建一批高能级重大科技创新平台，克隆猴、量子通信、人造太阳、大硅片等重大原始创新成果涌现。

G60科创走廊联席办主任、松江区副区长刘福升介绍，九城市正积极推动《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》和《长三角G60科创走廊联合攻关行动方案》落地实施，聚焦生物医药、航空航天、人工智能等战略性新兴产业，支持跨区域组织联合承接关键技术攻关重大任务，开展重点产业领域跨区域“揭榜挂帅”。

跨越行政区划，建立区域协同机制

G60科创走廊建设有着明确的愿景：打造中国制造迈向中国创造的先进走廊、科技和制度创新双轮驱动的先试走廊、产城融合发展的先行走廊。为推动这一目标达成，三省一市的9个城市如何跨越行政区划协同发展，成为一道新课题。

“以往的创新园区大多是孤立的，而G60科创走廊正在逐步形成跨区域的创新生态。当然，创新的业态和生态不会自然发生，要进行有效组织。”王济武说。

为此，推进G60科创走廊建设的专责小组及联席会议成立，并特别建立了联席办，九城市同时抽调人员一起在松江集中办公，有效推动了协同发展。

在有效的组织之下，产业分工更加清晰，协作更加顺畅。

本区域协同在推进。“过去，松江各街镇基本上各自为战，对于项目，大多是抢到篮里就是菜，产业容易同质化。”松江区洞泾镇党委书记赵惠瑛说，“G60科创走廊概念提出之后，松江区就设定了一廊九区的产业地图。每个片区产业分工明晰，招商更加有序。根据规划，洞泾将主要发展人工智能以及在线经济。”短短几年，这个小镇已经集聚了233家人工智能企业。

跨区域协同在加深。杭州市副市长胥伟华介绍，依托G60科创走廊，浙江大学等高校与江苏苏州，浙江嘉兴、金华，安徽合肥等城市共同打造了一批高水平创新平台，比如梦想小镇沪杭创新中心等。“上海松江、浙江杭州等G60科创走廊城市在产业上已深度融合。”

5月25日，推进长三角G60科创走廊科创生态建设大会召开。江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝说，苏州距离松江不远，苏州地铁即将与上海正式相连，这种连接将激发更多可能。安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华一早赶到松江与会，会后又赶回合肥。他说：“G60科创走廊的发展让我们受益匪浅，我们要主动靠上来、融进去。”

构建开放共享、共建共生的科创生态

什么是好的科创生态？在G60科创走廊联席会议执行主席、松江区委书记程向民看来，G60科创走廊的科创生态是市场化、法治化、国际化的，而且开放共享、共建共生，具有持续科创动力和更优营商环境。

用市场化、法治化的方式调配科创资源，是G60科创走廊的一大特色。

“‘用于中功率新能源模拟测试平台设计开发’项目，起拍价380万元，加价幅度5万元人民币或5万元的倍数，请出价。”5月22日，长三角G60科创走廊第五届科技成果拍卖会举行。几分钟后，该项目顺利成交。

“把技术价值最大化，并以市场化方式让它流动起来，这是我们的重要目标。”G60科创走廊联席办副主任、松江区科创发展办主任郭淑晴说，让创新成果加速转化，让创新要素破壁流动，已成为九城市的共同行动。

在载体建设方面，九城市已成立首批11家G60科技成果转移转化示范基地、36家G60科技成果转化矩阵、43家G60科创路演中心联合体、“G60科创云”线上全要素对接平台、G60科技成果转化促进中心和联盟等。

为确保科技成果得到保护，G60科技成果转化体系集聚国家知识产权国际运营（上海）平台、上海知识产权交易中心、浙江清华长三角研究院、苏州工业园区、安徽创新馆等一批高能级创新合作载体；为确保机制灵活有效，《长三角G60科创走廊科技成果转移转化示范基地建设和管理评估办法》出台实施，G60科创走廊科技成果转化已经迈入项目化、清单化、制度化的新阶段。

强化要素保障，服务企业发展

金融是科创的重要支撑，在三省一市金融监管部门的支持下，长三角G60科创走廊构建起债权、股权、基金等联动的金融服务生态，为科创企业提供全牌照、全产业链、全生命周期的金融服务，打造完善的金融服务体系。

截至目前，九城市联动发行科创债73单、累计发行金额467亿元，绿色债98单、累计发行794亿元，占同期全市场发行总量的1/6。开发运行G60综合金融服务平台，吸引有效注册企业95万余家，入驻金融机构526家，达成授信融资金额超2.46万亿元。成立G60金融服务联盟，涵盖银行、券商、基金、保险、会计师事务所、律师事务所等头部机构448家。

为强化对科创企业的投资，G60科创走廊设立了长三角首只由国家引导基金参与、九城市共同出资、社会资本投资的跨区域科技成果转化基金。基金总规模100亿元，首期募集20亿元，已开始投资科创企业。

随着G60科创走廊的建设，人才导入效应也开始显现。为解决人才居住问题，松江着力创新土地供给模式，引入市场化主体建设保障性租赁住房。在泗泾镇，一个由5幢高楼组成的社区——有巢国际公寓社区泗泾店引人注目。华润有巢相关负责人介绍，这样的公寓模式已在G60科创走廊城市复制推广。

科创生态的基础是连接，科创走廊的基础也是连接。科技部副部长相里斌评价：“G60科创走廊开启了协同发展的新路径。”连接各方，G60科创走廊建设将继续有力推进。

《 人民日报 》（ 2023年06月20日 07 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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