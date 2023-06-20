成立11家科技成果转移转化示范基地、43家科创路演中心联合体
G60科创走廊，在连接中快速生长（经济聚焦）
核心阅读
紧扣一体化和高质量两个关键词，长三角G60科创走廊坚持科技创新和制度创新双轮驱动，资源要素配置能力、服务辐射带动能力显著增强，为区域协同发展探索出一条新路径。
上海市松江区石湖荡镇，一个地处黄浦江源头的小镇，面积不过44平方公里。近年来，一座座现代化工厂在这个曾经的农业小镇落地，石湖荡因此有了“未来工厂集聚地”的美誉。“还是那块地，那个位置，改变它的正是G60科创走廊建设。”石湖荡镇党委书记翁雷均说。
G60是一条高速公路的简称，东起上海松江，一路延伸至云南昆明。2016年5月，松江提出“G60科创走廊”的概念，沿G60高速公路布局科创及先进制造业。自此，G60科创走廊的范围不断扩大。
2017年，松江与G60沿线的浙江嘉兴、杭州携手，成立跨区域科创走廊。2018年，G60科创走廊再次扩容，以沪苏湖铁路、在建的商合杭铁路为纽带，又连接了江苏苏州，浙江湖州、金华和安徽合肥、芜湖、宣城，九城（区）至此成形。
5年来，长三角G60科创走廊紧扣一体化和高质量两个关键词，坚持科技创新和制度创新双轮驱动，持续加大创新力度，着力推动产业链供应链资金链人才链加速融合，资源要素配置能力、服务辐射带动能力显著增强，在科技和产业创新上取得了一批重要成果。
科创企业数量增长，科技项目质量提升
“2016年，我们来到松江打造科创生态。当时，7万平方米的园区建好了，却少有企业入驻。有了G60科创走廊概念后，区域科创要素集聚度明显提升。短短几年，我们建设的园区一扩再扩，目前在松江的园区面积已超过37万平方米，入驻企业超过500家，集聚人才超过5000人。”启迪控股董事长王济武说。
在G60科创走廊标志性建筑科创云廊周边，已有16个城市在此设立科创飞地。伴随着这些科创飞地而来的，则是一系列科创企业和一批批科创人才。这些企业与人才的汇聚，又为科创成果的诞生奠定新的基础。
“公司是2016年9月入驻G60科创走廊的，此后的发展与科创走廊的发展近乎同频共振。随着科创走廊持续演进，我们也进入了发展的快车道。”上海欣诺通信技术股份有限公司董事长谢虎介绍，近年来公司业绩保持高速增长。
上海市科学学研究所发布的G60科创走廊5周年研究报告显示，自启动建设以来，九城市主要指标占全国比重不断提升：GDP从1/16上升到1/15，登陆科创板企业占全国1/5，进出口额占全国1/8。
不仅科创企业的数量在增长，科技项目的质量也在提升。
目前，非人灵长类克隆猴模型已在上海脑科学与类脑研究中心落户，新型类脑智能系统、智能人形机器人等项目顺利推进。此外，腾讯也将科恩、优图实验室落户松江。
聚焦“四个面向”，G60科创走廊实施关键技术联合攻关机制，共建一批高能级重大科技创新平台，克隆猴、量子通信、人造太阳、大硅片等重大原始创新成果涌现。
G60科创走廊联席办主任、松江区副区长刘福升介绍，九城市正积极推动《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》和《长三角G60科创走廊联合攻关行动方案》落地实施，聚焦生物医药、航空航天、人工智能等战略性新兴产业，支持跨区域组织联合承接关键技术攻关重大任务，开展重点产业领域跨区域“揭榜挂帅”。
跨越行政区划，建立区域协同机制
G60科创走廊建设有着明确的愿景：打造中国制造迈向中国创造的先进走廊、科技和制度创新双轮驱动的先试走廊、产城融合发展的先行走廊。为推动这一目标达成，三省一市的9个城市如何跨越行政区划协同发展，成为一道新课题。
“以往的创新园区大多是孤立的，而G60科创走廊正在逐步形成跨区域的创新生态。当然，创新的业态和生态不会自然发生，要进行有效组织。”王济武说。
为此，推进G60科创走廊建设的专责小组及联席会议成立，并特别建立了联席办，九城市同时抽调人员一起在松江集中办公，有效推动了协同发展。
在有效的组织之下，产业分工更加清晰，协作更加顺畅。
本区域协同在推进。“过去，松江各街镇基本上各自为战，对于项目，大多是抢到篮里就是菜，产业容易同质化。”松江区洞泾镇党委书记赵惠瑛说，“G60科创走廊概念提出之后，松江区就设定了一廊九区的产业地图。每个片区产业分工明晰，招商更加有序。根据规划，洞泾将主要发展人工智能以及在线经济。”短短几年，这个小镇已经集聚了233家人工智能企业。
跨区域协同在加深。杭州市副市长胥伟华介绍，依托G60科创走廊，浙江大学等高校与江苏苏州，浙江嘉兴、金华，安徽合肥等城市共同打造了一批高水平创新平台，比如梦想小镇沪杭创新中心等。“上海松江、浙江杭州等G60科创走廊城市在产业上已深度融合。”
5月25日，推进长三角G60科创走廊科创生态建设大会召开。江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝说，苏州距离松江不远，苏州地铁即将与上海正式相连，这种连接将激发更多可能。安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华一早赶到松江与会，会后又赶回合肥。他说：“G60科创走廊的发展让我们受益匪浅，我们要主动靠上来、融进去。”
构建开放共享、共建共生的科创生态
什么是好的科创生态？在G60科创走廊联席会议执行主席、松江区委书记程向民看来，G60科创走廊的科创生态是市场化、法治化、国际化的，而且开放共享、共建共生，具有持续科创动力和更优营商环境。
用市场化、法治化的方式调配科创资源，是G60科创走廊的一大特色。
“‘用于中功率新能源模拟测试平台设计开发’项目，起拍价380万元，加价幅度5万元人民币或5万元的倍数，请出价。”5月22日，长三角G60科创走廊第五届科技成果拍卖会举行。几分钟后，该项目顺利成交。
“把技术价值最大化，并以市场化方式让它流动起来，这是我们的重要目标。”G60科创走廊联席办副主任、松江区科创发展办主任郭淑晴说，让创新成果加速转化，让创新要素破壁流动，已成为九城市的共同行动。
在载体建设方面，九城市已成立首批11家G60科技成果转移转化示范基地、36家G60科技成果转化矩阵、43家G60科创路演中心联合体、“G60科创云”线上全要素对接平台、G60科技成果转化促进中心和联盟等。
为确保科技成果得到保护，G60科技成果转化体系集聚国家知识产权国际运营（上海）平台、上海知识产权交易中心、浙江清华长三角研究院、苏州工业园区、安徽创新馆等一批高能级创新合作载体；为确保机制灵活有效，《长三角G60科创走廊科技成果转移转化示范基地建设和管理评估办法》出台实施，G60科创走廊科技成果转化已经迈入项目化、清单化、制度化的新阶段。
强化要素保障，服务企业发展
金融是科创的重要支撑，在三省一市金融监管部门的支持下，长三角G60科创走廊构建起债权、股权、基金等联动的金融服务生态，为科创企业提供全牌照、全产业链、全生命周期的金融服务，打造完善的金融服务体系。
截至目前，九城市联动发行科创债73单、累计发行金额467亿元，绿色债98单、累计发行794亿元，占同期全市场发行总量的1/6。开发运行G60综合金融服务平台，吸引有效注册企业95万余家，入驻金融机构526家，达成授信融资金额超2.46万亿元。成立G60金融服务联盟，涵盖银行、券商、基金、保险、会计师事务所、律师事务所等头部机构448家。
为强化对科创企业的投资，G60科创走廊设立了长三角首只由国家引导基金参与、九城市共同出资、社会资本投资的跨区域科技成果转化基金。基金总规模100亿元，首期募集20亿元，已开始投资科创企业。
随着G60科创走廊的建设，人才导入效应也开始显现。为解决人才居住问题，松江着力创新土地供给模式，引入市场化主体建设保障性租赁住房。在泗泾镇，一个由5幢高楼组成的社区——有巢国际公寓社区泗泾店引人注目。华润有巢相关负责人介绍，这样的公寓模式已在G60科创走廊城市复制推广。
科创生态的基础是连接，科创走廊的基础也是连接。科技部副部长相里斌评价：“G60科创走廊开启了协同发展的新路径。”连接各方，G60科创走廊建设将继续有力推进。
《 人民日报 》（ 2023年06月20日 07 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国办：鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础类设施改造
- 人民网北京6月19日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，为进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标，国务院办公厅近日印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础类设施改造范围。 《指导意见》指出，充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。…
- 评论
- 关注