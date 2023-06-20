姚毓春 张嘉实

原标题：建设全国统一大市场 促进城乡融合发展

《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》）指出，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，首要目标是推动国内市场高效畅通和规模拓展。习近平总书记强调，“只有实现了城乡、区域协调发展，国内大循环的空间才能更广阔、成色才能更足”。这为我们推动全国统一大市场建设、引领城乡融合发展指明了工作方向，提供了根本遵循。

从本质上看，建设全国统一大市场与推动城乡融合发展二者之间底层逻辑相通、问题导向相近，都是希望通过推动改革、完善制度来畅通城乡循环、扩大内外需求，解决城乡资源错配问题。其重点都在于，通过建立全国统一大市场，进一步扩大乡村市场规模，改变生产要素与资源由乡村向城市单向流动状态，逐步实现城乡居民基本权益平等化、城乡公共服务均等化、城乡居民收入均衡化、城乡要素配置合理化以及城乡产业发展融合化。当前，建设全国统一大市场、促进城乡融合发展亟须解决好三个问题：一是提升要素配置效率，改变城乡间的生产要素单向流动问题；二是推动基础设施一体化，提高乡村基础设施规模和质量；三是促进基本公共服务均等化，改善乡村生产生活质量。

促进城乡间生产要素双向流动，提升要素配置效率

目前，我国城乡间各类生产要素在流动过程中仍存在诸多限制，劳动力、土地、资本、数据等要素难以在城乡间顺畅地双向流动，进而影响要素资源配置效率。建设全国统一大市场，必须注重消弭城乡间的要素流动限制，形成有利于乡村地区发展的健全要素市场，促进城乡间劳动力要素、土地要素和资本要素双向流动，提高资源配置效率。

在劳动力要素方面，通过建设全国统一大市场，推动完善城乡间劳动力双向流动机制。一方面，注重打破区域行政壁垒，引导不同城市立足资源禀赋，培育发展各具特色的产业体系，强化分工协作，提升城市就业承载力，完善各项配套制度，促进农业转移人口市民化；另一方面，改善乡村投资兴业的软硬件条件，吸引有志于投身乡村建设的城市人才和驻村干部、科技特派员、返乡创业大学生、特岗教师和退役军人等各类人才在乡村振兴中建功立业。

在土地要素方面，通过建设全国统一大市场，促进城乡土地资源优化配置。一方面，统筹管理增量与存量建设用地，健全城乡建设用地增减挂钩节余和补充耕地指标跨区域交易机制，完善全国统一的建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场；另一方面，根据实践发展需要，深入推动土地“三权分置”改革，发展适度规模经营，鼓励发展种养大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，同时也要防止土地过度集中、拉大农村贫富差距。

在资本要素方面，通过建设全国统一大市场，形成城乡间资本要素高效配置机制。一方面，鼓励乡村地区持续优化营商环境，通过稳定投资预期、降低交易成本，引导好、服务好、保护好工商资本下乡的积极性，以优质制度供给和制度创新吸引资本到本地区投资；另一方面，发挥财政资金引导作用，尝试搭建城乡资本一体化金融平台，通过政府财政中介作用积极引导商业银行跨城乡金融资源配置，以不同利率匹配不同的乡村资金需求，同时为下乡的资本设置“红绿灯”，防止资本无序扩张，侵害农民利益。

提高乡村基础设施规模和质量，促进城乡基础设施一体化

目前，我国城乡间基础设施建设水平差距较大，存在不均衡发展问题，造成要素、资源和商品难以在城乡间顺畅流动，影响城乡融合发展。《意见》指出，建立健全城乡融合、区域联通、安全高效的电信、能源等基础设施网络。通过建设全国统一大市场促进城乡融合发展，须注重提高乡村各类基础设施发展水平，强化城乡间各类基础设施部门分工协作，明确各部门的基础职责，建立城乡间高标准的统一市场体系。

完善城乡要素市场与资源市场基础设施建设，促进城乡市场高标准联通，形成城乡间基础设施一体化联通机制。一方面，优化城乡商贸流通基础设施布局，以完善的生产要素流动机制形成城乡间商贸流通新平台新业态新模式，促进城乡产业多元化发展；另一方面，建立城乡间现代化流通网络和数字化交易平台，提升城乡市场数字化水平，促进城乡商品安全快速流通，建立城乡商品质量追溯体系，筑牢城乡统一大市场硬件基础。

提高乡村基础设施建设水平，建立城乡基础设施一体化管控机制。一方面，以城市基础设施建设水平为标准，提高乡村公路、铁路、水利、电力、垃圾处理等基础设施建设水平，建立城乡间基础设施一体化管控平台，实现城乡间供电、供水、交通、垃圾处理等一体化建设；另一方面，完善数字化新型基础设施建设，进一步提升城乡间生产要素及各类资源的配置效率，通过5G网络、大数据中心、人工智能等数字化技术加强城乡基础设施一体化管控能力，弥合城乡数字鸿沟，提升城乡统一大市场软件质量。

促进基本公共服务均等化，改善乡村生产生活质量

城乡间基本公共服务方面的差距，导致乡村各项基本公共服务实际体验感受欠佳，影响乡村生产生活质量提升，制约城乡融合发展。建设全国统一大市场，既要解决要素与商品在城乡间的双向流动，也要形成城乡基本公共服务资源一体化机制，提高乡村生产生活质量。

在教育培训方面，通过建设全国统一大市场，完善城乡间基本教育资源均等化机制。一方面，提升乡村基础教育硬件水平，保障学校基本建设用地，提升乡村教学信息化水平和留守儿童寄宿制学校管理能力；另一方面，着重提高乡村教师薪酬福利待遇，提高乡村教师基本生活补助，确保乡村教师薪酬不低于同等水平城市教师，提高乡村教师各项基本公共服务匹配力度，保障乡村教师拥有与城市均等的生活水平。

在医疗卫生方面，通过建设全国统一大市场，形成城市优质医疗资源下沉机制。一方面，提高乡村本土医生医疗素养，建立城乡医生进城下乡培训互通体系，积极鼓励城市医生定期下乡会诊，排查乡村老年人常见基础疾病，早发现、早治疗；另一方面，建立数字化城乡医疗体系，通过构建城乡医联体平台，统筹管理城乡医疗数据资源，打通城乡医疗信息堵点，重塑城乡医疗流程，紧密围绕村民实际医疗需求，不断完善城乡医联体管理系统。

在养老托育方面，通过建设全国统一大市场，形成城乡资源互联互通机制。一方面，健全优化乡村养老托育保障能力，发展以乡村为基本单位的城乡一体化养老托育互联网络，引导城市专业养老托育人才下乡，提升乡村养老服务综合水平；另一方面，大力发展乡村绿色康养产业，加强康养产业、休闲观光、农产品采摘、下乡养老等乡村产业的多元融合，深化医养结合，提升城乡间的要素资源流动效率，实现乡村产业多元化发展和农民收入持续增长，有效促进城乡融合发展。

（作者：姚毓春 张嘉实，分别系吉林大学经济学院教授、吉林省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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