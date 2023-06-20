各地重大项目开工建设稳步推进 呈现“规模大、进展快”特征
重大项目建设是扩大国内需求的重要抓手。6月15日国家统计局公布的最新数据显示，今年1月份至5月份，大项目投资贡献率提高，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长10.7%，增速比全部固定资产投资高6.7个百分点，拉动全部固定资产投资增长5.5个百分点；对全部投资增长的贡献率为137.9%，比1月份至4月份提高16.8个百分点。
“上半年，各地重大项目开工建设整体表现较好，呈现出规模大、进展快的特征。”北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时分析称，具体看，新兴高科技产业、民生保障项目、基础设施建设工程等占比高，园区型、集群化和产业链供应链延链固链类项目多。重大项目建设更加注重整体效果，更加注重前瞻性布局，成效非常显著。
二季度以来，各地重大项目建设呈现出稳步推进的特征。比如，6月6日，广东省东莞市举行2023年第二季度重大项目动工仪式，第二季度东莞市共有50个重大项目动工建设，总投资近327亿元，涵盖基础设施、产业工程、民生保障等领域。而在1月份-5月份，该市重大项目完成投资465亿元，同比增长15.8%，有效支撑全市固定资产投资平稳增长。5月18日，湖北省举行2023年二季度全省重大项目集中开工活动，集中开工项目达到2034个，总投资1.1万亿元，其中百亿元以上项目15个、50亿元以上项目28个，武汉、宜昌、十堰、荆州等地项目投资总额均超过千亿元。
“重大项目建设对于拉动和扩大有效投资、巩固经济复苏基础具有重要作用。”Co-Found智库新经济研究负责人汪丽对记者表示，一方面，重大项目建设可以带动相关产业链的发展，促进经济企稳回升和就业增长，提高居民收入水平，进而刺激消费需求增加。另一方面，重大项目建设可以提高基础设施水平，优化产业结构，提高经济发展质量和效益，为经济持续健康发展奠定坚实保障和基础。
以前述湖北省集中开工的重大项目为例，公开信息显示，以光电子信息、高端装备制造、生命健康等为重点的重大产业项目投资占比达到68%，预计将有力助推湖北省优势产业强链补链延链优链。
在上半年即将结束之际，受访专家普遍对下半年的重大项目建设抱有充足信心。
宋向清认为，由于重大项目建设存在谈判签约周期、开工建设周期和投产见效周期等，预计下半年各地重大项目将呈现签约、开工、投产持续推进持续发力的局面。
“预计下半年重大项目建设将继续保持较好态势。”汪丽表示，随着国家加大基础设施建设投资力度，各地也将继续推进重大项目建设。此外，随着国家新基建政策的不断推进，一些新兴产业领域的项目也将有所增加，如数字经济产业、人工智能、工业互联网等领域。
“一大批民生项目、高科技创新项目、基础设施和公共服务平台项目，以及涵盖新能源、新材料、新技术、新工艺等领域的产业项目有望在下半年支撑经济复苏和市场回暖。”宋向清说。
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