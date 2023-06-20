刘琪 杨笑寒

原标题：“降息”有望推动居民投资、消费 业界认为下半年存降准可能

有了6月15日MLF（中期借贷便利）操作利率下调10个基点的“铺垫”，6月20日新一期LPR（贷款市场报价利率）下调是大概率事件。多位接受《证券日报》记者采访的专家认为，LPR下调能有效降低融资成本，有望推动居民储蓄向消费、投资领域转移。

根据日前公布的最新经济数据，5月份，生产需求主要指标同比增速有所回落，这主要是由于上年同期基数抬升，剔除基数因素，经济运行总体平稳。不过，需求不足、内生动力不强等问题仍在持续。

东方金诚高级分析师冯琳对《证券日报》记者表示，从宏观数据来看，居民收入增速回升较慢，一季度居民人均可支配收入实际同比增速仅为3.8%，不及当季GDP增长水平。当前居民消费心理仍较为谨慎，这直接体现在1月份至5月份住户存款大幅增加9.2万亿元，同比多增1.4万亿元等指标上。

央行2023年4月份发布的《2023年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示，一季度倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%，尽管较上一季度减少3.8个百分点，但仍处于较高水平。

“LPR下调有助于居民储蓄向投资和消费转化，尤其会刺激居民加大对汽车和住房等大宗商品的消费。”财信研究院副院长伍超明对《证券日报》记者说。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》表示，作为房贷利率之“锚”的5年期以上LPR下调，有助于降低购房成本。

在北京工作的王先生对记者表示，自今年年初有了买房打算后就一直处于观望状态。近期北京二手房价格走低，若再叠加LPR下调，不失为购房的好时机。

从股市来看，上周A股市场情绪显著回暖。兴业证券研报分析，当前，随着各类积极因素出现，市场已进入风险偏好回暖驱动的修复窗口。其中一方面因素就是央行逆回购利率下调10个基点，6月15日MLF如期下调，各项边际宽松的政策措施开始从预期成为现实，持续稳定市场信心。

但伍超明提醒，即便本月LPR下调，也不宜过度高估“降息”对消费和投资的刺激效应。需求不足仍是当前经济运行面临的突出问题，而一次LPR下调对提振需求的作用是有限的。他表示：“导致当前需求不足的原因是复杂和综合性的，如预期有待提振、信心有待提高等，需要采取进一步的一揽子措施。”

对于后续还有哪些政策措施可期，中信证券研报认为，预计三季度可能会降准；此外，结构性货币政策工具扩容增新或是下一步方向；财政政策方面可能在减税降费上发力。

(责编：杨曦、陈键)

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