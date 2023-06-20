郭冀川 田鹏

原标题：各地积极推动新能源汽车下乡 “补贴+基建”发力新蓝海

据中国政府网6月19日消息，日前，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出建设有效覆盖的农村地区充电网络，在基础较好的地区根据需要创建充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇。

对此，接受《证券日报》记者采访的专家均表示，农村电力体系等基础设施的日益完善，是关系新能源汽车下沉到乡村市场的关键所在，这不仅是乡村振兴过程中的重要环节，同时也是释放新能源汽车消费潜力、促进新能源汽车产业高质量发展的重要支撑。

新一轮汽车下乡活动火热进行中

时至年中，在前期一系列促消费政策措施落地显效基础上，各地接连推出诸多接续政策，纷纷将目光瞄向新能源汽车消费。在此背景下，在农村地区构建高质量充电基础设施体系，成为新能源汽车消费的重要驱动因素。

近期，河北、广东、湖北、辽宁等地陆续出台一系列促消费政策措施，各地不约而同地将目标瞄向新能源汽车领域。以辽宁省沈阳市为例，该市于6月18日至6月30日开展“汽车嘉年华·亿元大酬宾”汽车消费补贴发放活动，对于购买新能源汽车的消费者将在常规汽车消费补贴基础上再增加发放1000元消费补贴。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，新能源汽车是新消费市场的主力消费品，瞄准新能源汽车，目的在于让促消费、扩内需、稳增长与节能、环保、降碳、绿色兼顾，更好发挥新能源汽车在消费品市场中的先导作用和示范效应。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇同样对新能源汽车发展前景表示看好。他表示：“各地瞄准新能源汽车领域，是因为新能源汽车具有较高的环保性和节能性，符合国家环保政策和能源战略发展方向。”

值得一提的是，近段时间，各部门多次提及新能源汽车消费。先有商务部于6月8日发布通知，将组织“千县万镇”新能源汽车消费季活动启动仪式，并指导各地在全国千余个县（区）、万余个镇（乡）开展新能源汽车“大篷车”进农村等形式多样的新能源汽车促消费活动；随后，6月16日，工信部、国家发展改革委等五部门在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动2023新能源汽车下乡，首批下乡车型近70款，覆盖全国10多个地市县。

在北京社科院研究员、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏看来，国内新能源汽车的市场渗透率超过25%后，正面临阶段性的销量放缓和新消费市场开发过程。随着一二线城市消费群体逐渐饱和，向更广阔的乡村市场下沉，是新能源汽车未来的蓝海。

基础设施决定下沉市场规模

在政策的推动下，中小城市、县乡区域有望成为新能源汽车新的增量市场。今年5月份，中国电动汽车百人会发布的《中国农村地区电动汽车出行研究》显示，新能源车市场方面，2022年三四线城市销量达168万辆，同比增长88.3%，渗透率达20.5%。这一数据低于当年全国新能源汽车25.64%的渗透率，因此市场空间有望进一步扩大。

受访专家表示，新能源汽车“下乡”要做足充电基础设施功夫。全国乘用车联合会秘书长崔东树表示，让新能源汽车向乡村市场下沉，农村电力体系等基础设施要跟上，需要电网的支持。还需要建立相应的公共充电设施，加大充电桩的建设，通过提早布局充电桩，推动新能源汽车的普及。此外，可以鼓励家庭光储充一体化的发展。

目前，国务院和各部门正积极推动乡村新能源汽车基础设施建设。

6月19日国务院办公厅印发的《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升。充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可靠、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化，技术装备和科技创新达到世界先进水平。

《指导意见》同时明确五方面任务，一是优化完善网络布局。建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络，加快补齐重点城市之间路网充电基础设施短板等。二是加快重点区域建设。三是提升运营服务水平。促进充电基础设施投资多元化。持续完善标准体系，提升标准国际化引领能力等。四是加强科技创新引领。五是加大支持保障力度。

在此次三地2023新能源汽车下乡活动中，工信部也表示，今年的下乡将组织电力企业、充电桩建设运营企业参与下乡，提高私人充电桩的比例。同时，鼓励金融机构合理确定首付比例、贷款利率等提供相应的金融服务。此外，还将提升适合农村地区的下乡产品。

此前5月份，国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》提出，创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式，支持农村地区购买使用新能源汽车。

王鹏表示，基础设施建设决定了新能汽车在乡村市场的下沉规模，乡村市场发展新能源汽车不仅需要补贴和宣传，更需要针对该市场的特点和消费者诉求提供相应的服务。

“当前分布式光伏项目在乡村地区快速发展，将新能源汽车的充电项目与分布式光伏项目结合，发展光储充一体化，不仅提高乡村地区清洁能源的利用效率，也让消费者享受到实惠，清洁能源服务企业也打开了新的市场。”王鹏说。

(责编：杨曦、陈键)

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