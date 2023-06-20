人民网北京6月20日电 据中央气象台消息，未来一周，华北、黄淮、江淮等地的高温天气逐渐发展并维持，气象条件有利于臭氧污染的发生。

具体预报如下：

京津冀及周边区域

20日，区域中南部气象条件有利于臭氧污染的发生。21日起，区域大部受高温天气控制，气象条件有利于臭氧污染的发生。

长三角区域

20日，受降水等影响，区域大部大气扩散条件较好。21-24日，区域中北部降水减弱，受高温天气控制，气象条件有利于臭氧污染的发生。

汾渭平原区域

20日起，受高温天气影响，区域部分地区午后时段气象条件有利于臭氧污染的发生。

珠三角区域

未来一周，区域多降水天气，大气扩散和湿清除条件较好。

华中区域

20日起，区域北部受高温影响，午后时段部分地区气象条件有利于臭氧污染的发生。

西南区域

未来一周，区域大部大气扩散条件和湿清除条件较好，但四川盆地西部受高温影响，部分地区午后时段气象条件有利于臭氧污染的发生。

东北区域

20-22日，受降水影响，区域大部地区高温天气减弱，臭氧污染较前期减弱。

西北区域

未来一周，新疆南部的部分地区部分时段有沙尘天气。

(责编：李楠桦、吕骞)

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