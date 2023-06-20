华北黄淮等地的气象条件有利于臭氧的生成
2023年06月20日08:31 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月20日电 据中央气象台消息，未来一周，华北、黄淮、江淮等地的高温天气逐渐发展并维持，气象条件有利于臭氧污染的发生。
具体预报如下：
京津冀及周边区域
20日，区域中南部气象条件有利于臭氧污染的发生。21日起，区域大部受高温天气控制，气象条件有利于臭氧污染的发生。
长三角区域
20日，受降水等影响，区域大部大气扩散条件较好。21-24日，区域中北部降水减弱，受高温天气控制，气象条件有利于臭氧污染的发生。
汾渭平原区域
20日起，受高温天气影响，区域部分地区午后时段气象条件有利于臭氧污染的发生。
珠三角区域
未来一周，区域多降水天气，大气扩散和湿清除条件较好。
华中区域
20日起，区域北部受高温影响，午后时段部分地区气象条件有利于臭氧污染的发生。
西南区域
未来一周，区域大部大气扩散条件和湿清除条件较好，但四川盆地西部受高温影响，部分地区午后时段气象条件有利于臭氧污染的发生。
东北区域
20-22日，受降水影响，区域大部地区高温天气减弱，臭氧污染较前期减弱。
西北区域
未来一周，新疆南部的部分地区部分时段有沙尘天气。
(责编：李楠桦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国办：鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础类设施改造
- 人民网北京6月19日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，为进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标，国务院办公厅近日印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础类设施改造范围。 《指导意见》指出，充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。…
- 评论
- 关注