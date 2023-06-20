多项施工工艺打造大跨度高架桥
6月17日，记者从中铁十七局五公司获悉，该局承建的108国道改造工程2标上跨平阳高速、青龙古镇长高架桥荣获第十五届“中国钢结构金奖”。
回忆起施工时的场景，中铁十七局五公司该项目负责人介绍，项目在建设过程中有4条50万伏的高压电线通过施工区域上空，施工线路走向为S形平曲线。
“该项目钢结构总用钢量为1.2万吨，约为建造北京奥运会鸟巢用钢量的四分之一，总重量相当于1.5座埃菲尔铁塔，安全风险高，作业难度大。”中铁十七局五公司该项目负责人说。
为此，施工人员综合现场高压净空、施工场地狭窄、吊装无法站位等因素，受“钢箱梁纵向拖拉法”启发，对桥梁第三至六联创新采用“顶推滑移变轨”施工技术。通过高精度传感器不断采集油缸的压力和行程信息，对千斤顶行程信息进行分析计算，向液压动力系统发出动力指令，精准控制钢箱梁顶进速度及方向，相当于给顶推施工加上了AI“大脑”。
同时，为确保钢箱梁在两条不同水平线、不同宽度的轨道平稳过渡，施工团队还在滑移轨道梁的前端焊接了长约1米的过渡斜板，实现滑道顺利变轨。
传统的钢筋混凝土防水铺装层结构施工行车舒适度差、桥面系使用寿命短、后期维护工程量大。为了提高工程质量，施工团队在沥青摊铺施工中，创新采用“浇注式沥青纵、横施工缝处理施工”技术，通过在纵、横施工缝中粘贴贴缝条，利用贴缝条遇高温易软化的特点，提高施工缝整体的拉伸强度，有效防止施工缝开裂，保证整个摊铺的整体性。
此外，项目团队还利用BIM（建筑信息模型）技术预建立体3D模型，对桥梁每节段和整体进行分段分块深化设计、受力验算，弥补了以往厂内加工与现场安装、初步深化设计与构件拼装衔接的不足，极大地提高了现场安装精确度，满足了桥梁结构外观的质量要求。
中铁十七局五公司该项目负责人表示，此次项目建设具有施工精度高、工期短、操作方便灵活、安全可靠等优点，较满堂支架拼装法缩短工期60天，施工效率提升45%，节约成本30%，创造了当时国内顶推滑移累计长度8892米的最长施工纪录。
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