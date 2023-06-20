刘昊 魏依晨 何星辉 俞慧友 吴纯新 吴长锋 张晔 江耘

原标题：防御“龙舟水” 科技利器齐上阵

“龙舟水”要来了！据气象部门预测，6月20日至24日，江南南部和东部、华南中西部、云贵高原等地有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

6月18日，国家防汛抗旱总指挥部针对广西、江苏启动防汛四级应急响应，继续维持针对浙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州的防汛四级应急响应。

“智慧大脑”对降雨主动预警，无人机对防汛重点地段进行实时监测，应急救援直升机等高端应急救援设备随时待命……南方各地密切监视天气发展变化，加强监测预警和联合会商研判，创新智慧防汛技术手段，积极做好防范应对各项工作，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

大数据防汛 变被动为主动

这段时间，南方地区进入了强降雨集中期。而提前预警，对于有效减少人员伤亡和财产损失起到关键作用。

“预计6月18日夜间至19日上午，贵阳贵安中南部将出现强降水天气过程，雨量普遍大到暴雨……”果然，大暴雨如期而至。

“我们的智慧防汛系统，可以实时查看未来1至3天的降水预警信息，结合卫星云图，对未来2小时贵阳各地的降水进行准确预报。”贵阳市水务管理局水旱灾害防御办公室刘江说。

这背后，位于贵阳高新区的大数据平台“东方祥云”功不可没。依托技术和人才优势，贵阳高新区辖区企业打造的“东方祥云”大数据平台，集气象、洪水、旱情态势分析和监测预警功能于一体，让防汛工作从被动应对转变为主动预警。

5月入汛以来，伴随长江流域降水增加，长江干线水利枢纽调度流量骤增。

在湖北各地防汛应急指挥中心，一组“智慧大脑”科技屏被点亮，透过AI和云计算的“最强大脑”，让预警研判 “准”，转移避险“早”，抢险救援“快”。

“临灾预警是最后一声救命哨，一定要准、早、响！”湖北省防汛抗旱指挥部相关负责人表示，薄弱环节在乡村，围绕基层乡镇（街道）防汛减灾工作中的监测预警能力，在该省多地开展极端天气补短板工程项目建设。

随州智慧气象服务系统对随州市所有乡镇未来2小时的降雨情况进行预测预报，并实现6分钟更新一次，对重点乡镇进行暴雨等级预警。

数字孪生，助力智慧防汛。

基于温州市水利数据仓和现有数据成果，温州市水利局全力推进数字孪生飞云江数据底板建设。通过动态分析暴雨对多种风险对象产生的影响，绘制各类风险预警分布图；通过梳理不同受灾主体风险清单，确保风险信息“早预警、早研判、早管控”。

科技装备就位 力保平安渡险

从无人机到应急卫星通信指挥车，从“龙吸水”系列排水抢险车到应急救援直升机，各地以高科技装备提升防汛硬实力，力保平安渡险。

自6月17日起，江苏多地遭遇大到暴雨。在狂风骤雨面前，一批科技装备早已准备就位，为防汛防灾提供了强有力的保障。

在中铁二十四局江苏公司镇江谷阳路涉铁施工现场，一架无人机正在对防汛重点地段进行实时监测，连淮扬镇铁路、京沪高铁、沪宁城际铁路等区域内高铁工程河道水流状况和路堑积水等情况尽收眼底。

工作人员殷玉召告诉记者，这套复杂施工场地风险源智能识别与预警系统，具有角度自校正功能的风环境监测装置，通过视频实时监控、无人机防汛侦察等手段，有效提升环境监测的便捷性与精准性。

而在江西，应急卫星通信指挥车、“龙吸水”系列排水抢险车、应急救援直升机、水上和山地救援装备等一批高端应急救援设备随时待命。

“这辆应急卫星通信指挥车支持4G/5G、KA/KU卫星、自组网等多种通信方式，可为突发事件救援现场提供视频、语音、数据等通信服务，实现救援现场与后方指挥中心互联互通。”江西省应急管理厅应急保障中心的工程师章歆羡说。

“AC311A直升机、AC313直升机在江西均已投入航空应急救援领域，为抢险救援插上‘腾飞的翅膀’。”昌河飞机工业（集团）有限责任公司工作人员王华军告诉记者。

加强监测预警 “跑赢”山洪灾害

山洪灾害防御历来是防汛抗洪工作的难点和薄弱环节，它具有突发性强、破坏力大等特点，防御起来难度非常大。

6月18日，安徽省水利厅、安徽省气象局、安徽省应急管理厅联合发布山洪灾害气象预警，请各地密切关注降雨情况，强化山洪灾害监测，及时发布预警信息，提前组织群众转移避险，确保人民群众生命安全。

“跑赢”山洪灾害，要以防为主、以避为上。

由于特殊的气候条件和地形地质条件，广西是全国山洪灾害较重的省区之一。近10年来，广西在全区开展了山洪灾害防治，已初步建成了一套适合广西实际、专群结合的山洪灾害防御体系。

“我们将进一步加强山洪灾害监测，提高监测数据的时效性、准确性和保障率；继续压实县、乡、村、屯、户五级山洪灾害防御责任体系，完善自治区、市、县、乡、村五级联动机制，持续推进山洪沟、洪痕标识建设，做好群测群防，落实预警‘叫应’机制，确保预警、转移到位。”广西水利厅有关负责人说。

湖南省三面环山，独特的地理环境和气候条件决定了省内山洪灾害多发频发。

目前，湖南省已建立省市县三级山洪灾害监测预警系统，全省5184个山洪、气象、水文雨水情监测站点推送至国家山洪灾害监测预警平台，实现数据信息共享。

在高科技的助力下，湖南省建立起山洪灾害预警发布管理微应用平台，建成了监测预警网格化系统。通过联动靶向预警，将风险预警信息发送给危险区内每一个群众，覆盖相应人群。

(责编：杨曦、陈键)

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