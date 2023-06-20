崔爽

原标题：中消协：商业行为必须守住法律底线

点一杯奶茶能产生87条数据。这是近日上海市消保委对包括“CoCo”“沈大成”“茶百道”等在内的29家知名奶茶店、快餐店进行暗访后，经上海市网信办调查得到的惊人结果。

“数据富矿”背后，关注点餐、扫码支付等消费方式扮演了重要“推手”。

为保护消费者的自主选择、公平交易和个人信息安全等权益，6月19日，中国消费者协会（以下简称中消协）在全国范围内开展“反对强制关注公众号”消费监督工作，用户可将扫码消费中遇到的问题进行反映，中消协将对线索进行汇总、分析、整理，并视情节采取提示警示、约谈劝喻、支持消费者诉讼、提起消费民事公益诉讼等方式，依法维护消费者合法权益。

如今，扫码代替人工服务已经成为一种常见做法，但这种意在提高效率的便民方式，却因为部分场所要求通过关注公众号来缴费、强迫授权个人信息、日常频繁推送广告等设置，给用户带来不小困扰，也大大增加个人信息泄露的风险。前述调查中发现，某网红连锁奶茶品牌每收到一笔订单，就可以产生87条数据，截至今年3月，累计产生的数据超过100亿条，其中，涉及消费者姓名、电话、收货地址经纬度的敏感个人信息高达6.7亿条。

鉴于日常消费行为中蕴藏的可观数据量及其背后的经济价值，中消协表示，任何企业的任何商业行为，都必须尊重消费者的意愿，维护消费者的合法权益，守住法律的底线。经营者将关注公众号或使用手机App、小程序作为消费者行使权利或享受服务的前提，并在此过程中获取与服务无关的消费者个人信息的行为，已经违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国个人信息保护法》的规定，侵害了消费者的自主选择权、公平交易权。

(责编：杨曦、陈键)

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