广东：高质量发展奏响“步步高”
【高质量发展调研行】
◎本报记者 龙跃梅 陈 瑜 叶 青 杨 雪
《步步高》是一首颇有特色的广东民乐，旋律轻快激昂，层层递增，一张一弛，激励人奋发向上。
如今，岭南大地，高质量发展正在奏响“步步高”。
从春节后上班第一天召开全省高质量发展大会，对外释放鲜明的信号，到今年5月出台《关于新时代广东高质量发展的若干意见》，把高质量发展作为广东现代化建设的首要任务和总抓手；从去年底省委十三届二次全会提出，要突出制造业当家，在新的高度挺起广东现代化建设的产业“脊梁”，到今年6月初公布“制造业当家22条”，敲定总“路线图”和“施工图”；从今年2月全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡区域协调发展，到6月中旬推出科技支撑“百县千镇万村高质量发展工程”的相关措施……广东在高质量发展之路上以问题为导向，稳扎稳打、步步为营。
时代命题、广东实践。近日，科技日报记者跟随“高质量发展调研行”广东主题采访活动，深入广东高校、科研院所、高新区、企业、港口码头、农村等地，探访广东高质量发展的策略与实践。
制造业当家“干”出新气象
在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称迈瑞医疗），一张张图片展示着公司这些年走过的创新之路。
32年前，迈瑞医疗还是一个进口医疗设备代理商，但是公司一直在“拥抱”研发。成立32年来，迈瑞医疗持续保证高研发投入，2022年，研发投入突破31亿元，产品不断丰富，技术持续迭代，尤其高端产品不断实现突破。
目前，公司已建立起基于全球资源配置的研发创新平台，在全球设有十大研发中心。据统计，去年公司的产品监护仪、麻醉机、呼吸机等，在全球的市场占有率名列前茅。
迈瑞医疗的蝶变，是广东推动高质量发展、经济结构持续优化的见证。2022年广东制造业总产值突破16万亿元，全部制造业增加值4.4万亿元，占全国的八分之一。如今，制造业当家在广东已成为共识。
“制造业既是广东深厚的‘家当’，也是广东高质量发展的‘利器’。”广东省工业和信息化厅厅长涂高坤表示，广东紧紧围绕大产业、大平台、大项目、大企业、大环境，聚焦重点产业和领域持续发力，统筹推进坚持制造业当家、建设制造强省各项工作。
制造业当家，发展后劲足。今年1月至4月，广东制造业投资同比增长24.1%，先进制造业投资增长25.6%，高技术制造业投资增长30.1%。
数字化转型“玩”出新天地
走访全球4大洲、20多天飞行近10万公里，今年以来，汕头市大业塑胶玩具有限公司（以下简称大业玩具）总经理邱志宏成了“空中飞人”，一直在忙着全球招商。
“通过引客商、聚人气、争订单，不断增加新客户、新订单，把国际客商请到汕头澄海来，也把更多澄海玩具推向世界。”邱志宏告诉记者，公司的整体业绩目前仍大幅度增长。
大业玩具的创新发展正是汕头玩具产业的缩影。汕头玩具产量占全国50%左右，从最初的低端“制造”发展到如今的高端“智造”，背后是汕头玩具的不断自我革新，借力科技提升产品价值，推进工艺玩具与数字创意融合，打造全产业链转型升级生态。
比鲜花还鲜艳的积木花、复刻《流浪地球》超级矿车的积木颗粒玩具……汕头高德斯精密科技有限公司（以下简称高德斯）展厅里堪称积木玩具世界。高德斯是汕头玩具数字化转型的代表。
“我们深耕精密制造，选中积木行业，是因为积木有通用件，可以把积木变成标准化的产品，从而实现自动化、信息化和智能化。”公司总经理杜克孝说。
当前，汕头市正坚定不移走“工业立市、产业强市”之路。“今年以来，澄海玩具基地已实施数字化改造的企业超100家，产业集群数字化水平提升明显。”汕头市工业和信息化局副局长郭鹏程表示。
到目前为止，广东累计推动2.5万家规模以上工业企业数字化转型，带动超过70万家中小企业降本提质增效。
产业化发展“放”出新“荔好”
每年六七月，正是新鲜荔枝果实成熟时节。
在茂名市高州市根子镇柏桥村古荔枝园，年近60岁的何金保熟练地爬上一棵1300年树龄的荔枝树，从树上摘下荔枝供大家品尝。
茂名位于广东省西南部，是广东荔枝第一大产区，全球每5颗荔枝就有1颗产自茂名。
柏桥村古荔枝园面积达89亩，被誉为“活的荔枝博物馆”。高州市农业科技事务中心主任、高级农艺师吕华强告诉记者，品种改良是荔枝高质量发展的方向，近年高州市引进了仙进奉、冰荔、井冈红糯、岭丰糯等新品种，300来名农技人员奔走在田间地头，服务荔枝等产业发展。
此前，荔枝产业以鲜果销售为主，产季周期短、大小年、精深加工率低等问题掣肘荔枝产业的发展。
为解决保鲜问题这个痛点，格力技术团队根据荔枝特性自主研发了荔枝专用保鲜移动装备。珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠说，“在传统冷藏储存基础上，设备增加了湿度、除菌、精准控温等功能，有效减少荔枝失水率，抑制荔枝的呼吸作用，防止微生物侵害，延长保鲜期。”
在距离柏桥村几十分钟车程的广药王老吉广东荔枝（茂名）产业园，生产线正隆隆作响。
为助力广东荔枝产业高质量发展，促进荔枝产业转型升级，广药集团王老吉大健康公司在高州建设的荔枝原浆加工厂于2022年5月正式投产，成为全国目前唯一能加工荔枝清汁的生产线，每天可处理200吨荔枝鲜果，持续带动上游发展，延伸产业链。
目前茂名全市荔枝加工产品达30多种，“一年四季吃上荔枝”成为现实，荔枝“高档鲜果”和“精深加工”实现同步发展。
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