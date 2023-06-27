王绍绍

动车检修师、高铁试驾员、列车长……每一个普通而又重要的工作岗位，都是千百万旅客平安出行的保障。铁路是国家重要基础设施和经济发展的先行官，铁路人才培养是推进铁路建设的关键，纵横交错的铁路线上，铁路人正书写着交通强国建设的答卷。

星光下的“动车体检师”

夜幕下，中国铁路南昌局集团有限公司福州东动车所内灯火通明，陈佳俊目送一列经过上千道工序“体检”的动车组缓缓驶出检修库后，瞄了眼手中的检修计划，踏步向下一列待检修的动车组列车走去。

陈佳俊是福州动车段福州南动车所动车组的一名机械师，先后获得了全国技术能手、铁路青年五四奖章、全国铁路青年岗位能手等荣誉。

陈佳俊正在检查动车组列车受电弓。李长安摄

“学、练、再学、再练。”陈佳俊经常参加动车所组织的技能竞赛，为了让自己在比赛中做到眼疾手快，一个动作就要反复训练千百次，逐渐形成“肌肉记忆”。2020年，在第六届全国铁道行业职业技能大赛中，陈佳俊夺得动车组机械师全能项目第一的成绩，成为名副其实的“国赛冠军”。

在日常作业中，他发现动车组维修配件，价格高昂，成本很高。“如何让有问题的配件，达到国家标准呢？”陈佳俊钻研起了“修废利旧”，“看图纸、找厂家、打造实验台……”陈佳俊很快就掌握了一些动车组配件的标准修复工艺。

陈佳俊还牵头成立了工作室，这些年，他和一群同样追逐梦想的青年，研究攻克了动车组配件修旧项目38项，累计修复设施6000余件，节约成本支出近900万元。

“高铁试飞员”的福厦高铁梦

10000多个日夜，436万公里行驶距离，参加工作30年来，中国铁路南昌局集团有限公司福州机务段技术员陈承仪沿着千里铁道线奔跑，能够把时速350km的高速动车组停站误差控制在5厘米以内。

今年49岁的陈承仪，从小就在铁路边长大，1993年，陈承仪从铁路院校毕业后，来到福州机务段工作，实现了自己驾驶机车驰骋八闽的“火车司机梦”。

陈承仪驾驶动车组列车执行标准作业。陈巍摄

铁路线路开通运营前，需要选派业务精悍、责任心强的火车司机参加联调联试，因为高铁动车行驶速度快，就像“贴地飞行”，参加联调联试的动车组司机被誉为“高铁试飞员”。从时速250公里的温福铁路到时速350公里的合福高铁，陈承仪全程参与了福建省所有高铁新线联调联试。

对于动车组司机来说，铁路新线开通前的联调联试是最大的挑战，因为是测试运行，一切都是未知，不但需要敢为人先的勇气，还要有高超的驾驶技术才能保证安全试跑。

2020年9月，福平铁路进入联调联试，由于平潭海峡公铁大桥位于被称为“魔鬼风区”的海风口，环境复杂。陈承仪对联调联试不断进行攻关，经过30天的日夜奋战，他帮助检测出各种技术数据，最终确保了福平铁路提前开通。

“过去，进出福建只有一条鹰厦铁路，出行十分不便，如今铁路网四通八达，省内实现了‘市市通动车’，旅客出行十分便利。”说起铁路的发展，陈承仪满脸骄傲。如今，他最关注的还是福厦高铁，他想和自己的同事一起，驾驶复兴号动车组列车，驰骋在沿海高铁线上。

“红古田号”上的“明星车长”

2004年，郑海珠入职福州客运段，把“值好每一趟车、做好每一件事、服务好每一名旅客”当作座右铭，不到4年时间，她成长为厦门北开往北京西的K572次“红古田号”列车的列车长。从事客运工作18年来，她刻苦钻研服务技能、不断优化工作方式，服务重点旅客超万人次，归还旅客遗失现金和物品价值超过100万元，收到表扬信100多封。

郑海珠在站台上引导旅客乘车。南昌铁路供图

被命名为“红古田号”列车的K572次列车从厦门开出，途经古田会址、长汀、瑞金、于都、南昌、黄州、麻城等革命根据地，郑海珠带领所在班组职工传承优良品德，利用好福建地区“革命老区多、党史事件多”的优势，把列车打造成弘扬红色精神、传递正能量的“红色文化长廊”。

为更好服务旅客出行，每次值乘时，郑海珠都会随身携带装有塑料袋、一次性拖鞋、充电宝、数字贴等便民“百宝箱”，除此之外，她还利用闲暇时间学习服务技巧、急救知识，以备不时之需。

2019年，郑海珠值乘的列车上有一名旅客突发疾病，她和车班同事妥善应对，及时把这名旅客送往医院，挽救了旅客的生命。之后，这名旅客的儿子给郑海珠打来电话：“我爸爸最近恢复的很不错，全家人都很高兴，他嘱咐我一定要向您道谢！”那一刻，郑海珠既高兴又感动。想起这些事情，郑海珠感叹道：“干客运，再苦再累也值了！”

虽然已经成长为“明星车长”，郑海珠仍有着“本领恐慌”。“随着时代的发展、社会的进步，旅客对客运服务的需求也在发生变化，我也在及时适应新变化，全心全意为旅客提供优质服务！”郑海珠说。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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