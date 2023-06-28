安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程开工建设
2023年06月28日15:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，今日，安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程开工建设。工程建成后，将进一步完善行蓄洪区保庄圩防洪排涝体系，确保保庄圩内居民生命和财产安全，对改善当地人民群众生产生活条件、保障国家粮食安全、助力乡村振兴、促进区域经济社会高质量发展具有重要意义。
据悉，工程涉及安徽省淮南、合肥、阜阳、宿州4个地市9个县区4处一般行蓄洪区。主要建设内容包括加固堤防111.26公里，建设堤顶道路及上堤路125.42公里等。工程估算总投资17.58亿元，总工期24个月。
(责编：王仁宏、高雷)
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