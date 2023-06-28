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松辽水利委员会会商部署松辽流域首次强降雨防范工作

2023年06月28日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，6月27日，松辽水利委员会副主任梁团豪主持召开防汛会商会议，分析研判松辽流域首次强降水趋势，安排部署防范应对工作。

据预测，6月28日至7月2日，松辽流域北部和中东部将有一次中到大雨过程，局部暴雨，主要影响区域为额尔古纳河、黑龙江干流、嫩江、第二松花江、松花江干流、乌苏里江、绥芬河、图们江、东辽河、辽河干流、浑太河、鸭绿江和辽东半岛等地，面雨量一般为20～40毫米，局部可达50～65毫米。受强降雨影响，流域可能有多条河流发生涨水过程。

会议强调，松辽流域即将进入主汛期，要进一步压紧压实防汛责任，强化底线思维，锚定“四不”目标和确保城乡供水安全目标，有针对性地做好各项防御工作。

一是要重点关注嫩江中上游支流、东辽河雨水情变化趋势，加密滚动预测预报，提高预报精度，延长预见期，及时发布预警信息，切实做到关口前移。

二是要强化尼尔基、察尔森、丰满、白山4座直调水库防洪调度，加强流域大中型水库防洪调度及汛限水位执行情况线上线下监管，为应对可能发生的大洪水留足库容，最大限度发挥水工程防洪减灾效益。

三是要突出抓好本轮强降雨区域的山洪灾害防御和中小河流洪水防范，及时提醒地方做好人员转移避险工作。

四是要督促石门水库、东五家子水库等病险水库以及永安水库、辽河流域重要堤防达标建设工程等在建工程落实度汛措施，视情派出工作组现场监督指导，确保流域安全度汛。

五是要紧盯各省（自治区）汛前检查发现问题的整改落实情况，力争全面消除风险隐患。

六是要严格执行24小时值班值守制度，及时报送流域重要雨情、水情、险情、灾情信息和防御工作动态，确保信息渠道畅通。

(责编：王仁宏、高雷)
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