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生态环境部部署开展安全隐患排查专项行动

2023年06月28日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部召开部系统安全隐患排查整治工作视频会议。会议强调，各部门各单位要牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感，扎实开展排查整治工作，坚决遏制各类安全事故发生。

会议指出，排查工作要全面细致，覆盖建筑施工、消防、交通、食品、安全保卫等各个方面、各个环节。排查工作要科学精准，发挥专家技术支撑作用，保证隐患查得清、查得准。排查工作要实行闭环管理，对排查发现的安全隐患明确整治时限、责任部门、责任人，严格按时限推动整改落实，确保所有隐患最终全面整改完成。

会议要求，部系统各单位要在6月30日之前，组织开展主要领导安全隐患排查专项行动，由主要领导亲自带队排查安全隐患，拉条挂账，明确整治清单。各单位要强化领导责任，加强制度建设，形成定期检查、日常巡查和随机抽查相结合的长效机制，推动安全隐患排查整治常态化。

(责编：王仁宏、高雷)
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