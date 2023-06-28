人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）据生态环境部网站消息，近日，生态环境部与北大荒农垦集团有限公司在京签署《北大荒黑土地生态环境保护综合实验室合作共建框架协议》。

据悉，北大荒黑土地生态环境保护综合实验室是生态环境部和北大荒集团共同搭建的一个推动黑土地高水平保护，服务北大荒集团高质量发展的科研平台，重点开展黑土地生态环境综合监测、污染与生态调查评价、黑土地可持续利用等方面的研究。平台将汇集全国相关领域的高水平科研团队，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，用高水平科研成果保护好耕地中的“大熊猫”。

(责编：王仁宏、高雷)

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