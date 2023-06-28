原标题：成立七年，奇富科技服务小微企业逾900万户

2023年6月27日，是第七个联合国中小微企业日。在中国，小微企业贡献超过50%的税收、60%的GDP、70%的技术创新成果、80%的城镇劳动就业，是最具活力的企业群体，也是经济社会发展的生力军。

2023年，也是奇富科技成立的第七个年头。七年间，奇富科技累计服务小微用户(含个体工商户)超900万。通过360借条、360小微贷、360周转灵等产品，奇富科技帮助上百家金融机构为小微用户提供信贷科技服务。用户从申请到提款，全部在线完成，无需抵押质押，额度立等可见，资金分钟到账，按日计息，随借随还，满足了小微企业快速周转资金的需求。

从数据统计来看，奇富科技的企业用户中，企业注册资本低于500万元的占比超过六成；实际在各金融机构获得的融资总额度平均不超过30万元；其中，有七成左右的用户在银行没有信贷贷款记录，这也是市场上常提及的“首贷户”。 对于银行信贷可触达的客群，奇富以科技手段实现客户的价值发现和精细化风控运营，实现客户对信贷需求差异化服务方式的补充。对于更广泛的较银行信贷目标用户更下沉的小微客群，奇富以大数据模型进行信贷服务的精准滴灌，致力于为多层级普惠金融服务体系的发展、金融切实服务于低收入小微实体贡献一份力量。

如何更好地服务这个客群？答案是——通过提升科技能力去赋能。不同于传统的信贷模式，奇富科技一直坚持通过科技手段及更广泛、合规的大数据信息去识别筛选客户，确保其可以在银行拿到第一笔贷款。

为了向更多小微用户提供精准的信贷服务，奇富科技解决了两个关键问题。首先，需要精准判别哪些用户是小微企业主；其次，需要为小微客群提供适配的产品。

对于第一个问题，奇富科技依托深度学习模型和大语言模型搭建了小微用户识别和行业推理框架。采用用户授权数据和公司积累了七年的业务数据，奇富对预训练的深度学习模型和大语言模型进行调优，使得在用户身份识别和行业识别场景下，模型理解能力达到较高水平。其中小微识别模型整体AUC达0.9以上，模型额外识别兼职、家庭小微等小微身份用户450万，使得小微人群规模扩大25%。

为了提升业务适用性，奇富在国标行业分类的基础上对客群进行了行业特征的重新定义与划分，将企业所属行业利用模型进行重新打标，模型整体准确率达95%以上。通过重新打标，奇富科技已为2200多万小微和家庭兼职小微用户赋予了适用于信贷场景的行业标签，便于今后能更好地根据行业特性服务小微用户的资金周转。

而对于第二个产品适配问题，则由奇富科技的风控科技来给出解决方案。一直以来，奇富科技以Argus风控引擎闻名于金融机构。专为小微企业用户打造的Argus风控引擎企业版，通过独创的企业主+企业的双中心模式，在获得申贷主体授权的前提下，通过对企业主体和申贷主体之间关联关系的深入挖掘，将企业主、实际控制人、企业相关人、企业、关联企业、上下游企业等由一次申请衍生的多种角色交叉置于整体关系图谱中进行智能风控，通过信息维度的拓展有效甄别因信息不对称而引发的风险。

七年来，奇富科技致力于打破传统金融壁垒，为更多小微企业提供信贷机会，推动社会金融包容，支持实体经济发展。未来，奇富科技将继续携手金融机构、行业协会、征信平台等各方合作伙伴，不断探索和应用新的技术手段，共同推动小微金融创新的普及和深化。

(责编：曹淼、李源)

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