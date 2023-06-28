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国资委发布《中央企业法律纠纷案件管理办法》

2023年06月28日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）近日，国务院国资委发布《中央企业法律纠纷案件管理办法》（以下简称《办法》），从总则、组织职责、管理机制、重大案件管理、中介机构管理等方面进行明确。《办法》出台后，国务院国资委政策法规局负责人就《办法》回答了记者提问。

扩大适用范围 做好案件管理“后半篇”文章

据国资委政策法规局负责人介绍，2005年，国务院国资委以部门规章形式印发了《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），对推动企业妥善处理案件发挥了重要作用。但随着随着社会发展和时代变迁，《暂行办法》难以适应案件管理的现实需要，需尽快修改完善，指导中央企业进一步加强案件管理，加快提升依法维权能力。

值得注意的是，相对于《暂行办法》，此次发布的《办法》从名称上删除了“重大”二字。对此，国资委政策法规局负责人表示，相较2005年印发的《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》，此次《办法》将适用范围从此前仅针对重大案件，扩展到对所有案件的管理提出明确要求，从责任主体、管理机制等方面进行系统重构，涵盖了案件管理全生命周期，内容更加全面、逻辑更加清晰、要求更加具体。特别是在管理机制上，从风险防范、案件应对，到类案预警、管理提升，强调做好案件管理“后半篇”文章，形成“事前风险防控、事中纠纷化解、事后以案促管”的完整链条。

优化重大案件标准 进一步增强标准科学性

该负责人表示，重大案件由于金额大、影响广，处理效果很大程度上决定了案件管理的成效，有的甚至影响企业的经营发展，因此《办法》专章对重大案件管理提出要求。

一是明确中央企业可以结合实际确定本企业重大案件标准，同时，优化了需报国务院国资委备案的重大案件标准，在此前5000万元固定值的基础上，增加了动态指标，即“涉案金额达到中央企业上一年度经审计净利润绝对值10%以上，且金额超过2000万元人民币或者等值外币”，进一步增强标准的科学性。

二是强调重大案件要及时报备，同时建立督办机制，督促企业落实主体责任，切实加大力度，依法维护权益。

三是要求中央企业通过诉讼、仲裁、调解、和解等多元化纠纷解决机制妥善处理案件，对中央企业间的重大案件鼓励通过协商方式解决，协商不成的，可以报国务院国资委指导协调，以尽快定纷止争、节约诉讼成本、维护良好形象。

新增专章 加强中介机构管理

在实践中，面对法律案件繁杂的处理流程，一些企业往往通过选聘法律服务中介机构协助进行案件处理，对于发挥专业优势、妥善处理案件具有积极作用。但有的企业过于依赖外部律师，处理结果不理想；有的企业滥用风险代理，支付不合理的高额费用，大大增加了管理成本。

负责人表示，针对上述情况，《办法》特新增专章对加强中介机构管理作出规定，要求明确选聘条件、流程等，确保依法合规、公平公正。中央企业在案件处理中必须发挥主导作用，强化对重大事项的审核把关，对不能胜任的及时调整。此外，《办法》还对规范使用风险代理，合理确定费用等进行明确。

据悉，本《办法》将自2023年8月1日起施行。《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》（国资委令第11号）同时废止。

国资委政策法规局负责人表示，下一步，国务院国资委将加大工作力度，推动中央企业认真落实《办法》各项要求，将案件管理作为提质增效稳增长的重要抓手，进一步完善管理机制，最大限度为企业避免或挽回损失。指导中央企业加强对重大案件的复盘分析，深挖案件背后反映的管理问题，及时完善制度、健全机制，吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

(责编：王仁宏、高雷)
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