原标题：伊利首批加入世界经济论坛“全球植万亿棵树领军者倡议”中国行动

植树造林和森林保育是应对气候变化、保护生物多样性和促进可持续发展的重要途径，也是践行联合国可持续发展目标的具体举措。近日，世界经济论坛第十四届新领军者年会(夏季达沃斯论坛)期间，伊利集团继第一家签署联合国生物多样性公约《企业与生物多样性承诺书》之后，又成为首批加入世界经济论坛“全球植万亿棵树领军者倡议”中国行动(1t.org China Action)社区的企业成员。未来，将通过“伊利家园行动”公益项目，号召全产业链伙伴共同支持国土绿化、践行低碳可持续发展，支持中国政府在2030年前种植、保护和恢复700亿棵树的目标，贡献联合国生态系统恢复十年(2021-2030)的框架。

坚持因绿而兴，17年推动绿色发展

“全球植万亿棵树领军者倡议”由世界经济论坛于2020年发起，提出在2030年前“保护、恢复和种植一万亿棵树”的目标。2022年世界经济论坛年会上，中国气候变化事务特使解振华代表中国政府，积极响应该倡议，提出“力争10年内种植、保护和恢复700亿棵树”的中国行动目标。

作为乳业龙头企业，伊利始终坚持责任和引领意识，积极推动绿色发展。2007年首届夏季达沃斯论坛上，伊利集团董事长潘刚就提出“绿色领导力”，并于2009年将之进一步升级为伊利的“绿色产业链”战略，倡导“绿色生产、绿色消费、绿色发展”三位一体的发展理念，实现绿色理念向整个行业的全面延伸。今年以来，伊利率先发布行业首个《WISH2030美好宣言》，倡议全行业共同构建可持续美好未来，并成功入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单，ESG指数排名位于中国食品行业第一。17年来，伊利坚持因绿而兴，深入推进环境保护与生态修复，不断创新绿色模式，践行绿色低碳发展理念，引领全产业链的减碳实践，取得显著成效。

此次，伊利率先响应“全球植万亿棵树领军者倡议”中国行动，展现了行业龙头企业参与国土绿化、践行全球低碳可持续发展的责任与担当，为企业参与国家及全球绿色保护和治理做出积极垂范。

坚持“种”“护”并举，打造全球绿色样本

多年来，伊利一直坚持“种”“护”并举，探索生态环境保护的创新模式，通过带动产业链合作伙伴共同参与，推动环境保护与生态修复。

以“伊利家园行动”公益项目为载体，长线与WWF、中国绿化基金会等权威组织合作，通过林草种植、种养一体等模式，持续探索生态环境保护长效机制。在近300座牧场推行“种养一体化”的生态农业模式，种植固碳能力强的紫花苜蓿、燕麦，改良退化草原;连续7年开展东北湿地保护项目，共计保护湿地4050亩;在云南西双版纳热带雨林，通过合理种植大象喜食的植物，推动栖息地改善与食物源地建设；今年植树节期间，伊利金领冠塞纳牧与中国绿化基金会合作启动“梭梭保护林计划”，在阿拉善种植10万棵梭梭树，助力改善土地荒漠化，建立美丽“生态墙”。

同时，伊利还通过持续的产品和技术创新，积极推动绿色环保包材的使用，减少碳足迹，保护绿色生态。2021年，伊利金典推出国内首款甘蔗瓶盖产品，采用甘蔗作为制造瓶盖的原材料，不仅避免了对森林的破坏，还利用甘蔗生长过程中大量吸收二氧化碳的特点，助力碳中和。作为中国率先采用FSC(森林管理委员会)认证无菌纸盒包装的乳品企业，2021年，伊利使用FSC认证的绿色包材246.62亿包，相当于推动92.48万亩的可持续森林管理。2022年，伊利包装材料采购数量约350亿包，所采购内包装材料100%来自通过FSC认证的供应商。

加入“全球植万亿棵树领军者倡议”中国行动，是伊利绿色发展进程中的“一小步”，却是引领行业参与及响应全球生态治理的“一大步”。通过带动产业链伙伴、消费者等更广泛力量的共同参与，在全社会形成“种植绿色、守护自然”的意识，共同助力“在2030年前种植、保护和恢复700亿棵树”目标的达成。

潘刚董事长曾表示，健康食品行业只有坚持“因绿而兴”，践行绿色理念、强化绿色管理和推进绿色行动,才能积极推进碳达峰、碳中和，拥抱“青山常在、产业常兴、金山常留”的美好未来。以加入“全球植万亿棵树领军者倡议”中国行动为契机，伊利进一步夯实行业绿色发展地位，以前瞻意识和积极行动，引领行业向持续向好的绿色未来不断迈进。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经