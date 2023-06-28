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菜鸟速递引发市场关注 内部人士进一步详解品质快递

2023年06月28日17:14 | 来源：环球网
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原标题：菜鸟速递引发市场关注 内部人士进一步详解品质快递

　　6月28日，菜鸟集团宣布推出自营的品质快递品牌：菜鸟速递，引发市场积极关注。记者从菜鸟内部人士获悉，菜鸟速递并非是今天才开始做的新网络，而是经过了长达六年的发展，由菜鸟早前的区域性的落地配网络，逐渐升级成为全国性快递网络。

　　这一网络之前的品牌名称叫“丹鸟”。6月28日是首次品牌升级发布，将品牌名称升级为“菜鸟速递”。新的品牌形象发布之后，将会在主管部门的指导下完成相关工作，逐步落地。

　　随着菜鸟速递新品牌的升级， 菜鸟也将自身提供的快递服务标准提到了一个新的阶段。主打“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，时效最快可以半日达，并承诺送货上门，满足了市场希望有更多品质快递供给的需求。（记者 李文瑶）

(责编：曹淼、李源)
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