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中国银行业协会举办反洗钱线上公益讲堂

2023年06月28日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，近日，中国银行业协会举办“反洗钱线上公益讲堂”。本次公益讲堂有助于银行业金融机构从业人员开阔反洗钱的国际视野，提升反洗钱工作效率。

中银协副秘书长周更强在致辞中表示，我国在打击洗钱及相关违法犯罪活动方面，不断完善法律体系，强化“风险为本”监管制度，深度参与反洗钱国际治理，以实际行动切实维护国家金融秩序和人民群众切身利益。银行作为金融业的第一道防线，在防范金融犯罪方面，起到了积极的作用。

周更强指出，伴随着我国不断加快的国际化进程，中银协将为会员单位搭建国内外信息资源平台，促进国际间交流与合作，帮助会员单位识别日趋复杂的国际洗钱犯罪的风险，借鉴海外成熟的反洗钱管理经验，完善反洗钱合规风险治理体系。

(责编：罗知之、高雷)
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