人民网北京6月28日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，近日，中国银行业协会（以下简称协会）召开2023年安全生产工作会议暨“安全生产月”活动启动会。宣传贯彻安全生产重要论述，部署协会安全生产工作。

会议提出，要充分认识到安全生产的极端重要性，提高政治站位，建立健全安全生产责任制，强化安全理念，树牢协会安全生产工作的责任感、使命感和紧迫感，及时消弭安全隐患，维护协会安全生产工作大局。

会议强调，以“安全生产月”为契机，紧紧围绕“人人讲安全，个个会应急”活动主题，精心组织，周密安排，突出重点，组织开展好“五带头”“五进”等系列活动，使安全生产理念深入人心。组织观摩逃生演练科普视频、警示教育、安全知识专题培训、自救互救技能培训、高楼火灾应急逃生演练等活动，进一步提升全员安全理论知识和应急处置能力。

会议要求，全员要立即行动起来，本着安全生产无小事的原则，坚持问题导向，制定方案，把安全生产隐患排查始终贯穿各个业务流程，立足于防、聚焦于改，领导干部靠前指挥，压实安全生产责任，加大宣传力度，把安全生产渗透到每个人的思想意识当中，为协会高质量发展营造安全、有序、和谐的生产环境，确保协会安全生产活动取得实效。

(责编：罗知之、高雷)

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