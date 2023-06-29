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收入渠道更宽，公共服务更好

云南泸水 新农村有了新面貌（脱贫地区回访）

徐元锋 和 倩
2023年06月29日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年7月15日，本报经济版推出报道《搬出去有盼头 留下来有干劲》。
　　资料图片

　　在洛本卓乡中心幼儿园里，老师带着孩子们做泥工。
　　和 倩摄（人民视觉）

　　配套设施更完善的巴尼小镇。
　　董春莹摄（人民视觉）

　　核心阅读

　　致富路子更多，基础保障更强，社区服务更贴心……近年来，在云南省怒江傈僳族自治州泸水市洛本卓白族乡，随着后续扶持工作的不断推进，无论是留在金满村，还是搬迁至集中安置点巴尼小镇的村民，都过上了稳当的新生活。

　　

　　巴尼小镇，地处云南省怒江傈僳族自治州泸水市洛本卓白族乡，紧邻怒江，是怒江州首个易地扶贫搬迁集中安置点。2020年7月，记者初次探访地处高黎贡山深处的金满村时，部分群众搬迁至山下的巴尼小镇，部分群众留在村里改种经济林果。时隔近3年，记者再次来到这里采访。

　　“我们去光金仙家看看吧。”金满村党总支书记和村委会主任沈光干带着记者，沿着村里的水泥路时上时下，来到光金仙家。光金仙今年77岁，他没搬到巴尼小镇，而是选择留在金满村，和儿子儿媳、3个孙辈一起，住在4间新建的大房子里。“现在日子很舒心。”光金仙说着，从窗口向外望去，眼前是山边大片的香橼地。

　　现在，沈光干每月都要走访一遍脱贫户和“边缘户”。“目前村里没有返贫户，外出务工也越来越顺当，大家的日子越来越稳了。”沈光干欣慰地说。

　　拓宽增收渠道

　　村民工资性收入约占六成

　　还在泸水市六库街道时，记者就被提醒：最近雨多，落石可能堵路，恐怕去不了金满村了。

　　也是运气好，从巴尼小镇沿着一条硬化的山路走上8公里，只是在路旁看到一些碎石和泥土，就到了金满村。“这里土层薄、坡度大，不适合耕种。一到雨季，各种地质灾害频繁发生，易地搬迁很有必要。”洛本卓乡党委书记董亚辉说。

　　村委会里，除了眼见着瘦下来的沈光干，还有国家电投集团云南国际派来的几名驻村工作队队员。一落座，记者就问起香橼产业的情况——上次来时，村里刚种下300多亩香橼没多久。工作队队长方瑞介绍，最初的一批香橼去年初才开始挂果，一上市都卖光了，平均每公斤12元。“如今香橼种植面积增加了一倍。”方瑞说。

　　说话间，方瑞带着记者来到公路旁的香橼林。放眼望去，青绿的香橼沉甸甸挂在枝头，白里透红的香橼花已然绽放，空气中弥漫着沁人心脾的清香。方瑞介绍，州里的农业龙头企业在邻近的古登乡投资建设了香橼生产企业，有加工果脯、香橼酒的生产线，承诺保底价收购村里的香橼，因此香橼产量虽然一年比一年高，但不愁销售。

　　除了香橼，金满村还有核桃、花椒、樱桃、刺龙苞等经济林果，助力农户增收。此外，村民通过外出务工进一步拓宽增收渠道。

　　“吃饭了吗？今天工作累不累？”村民木光介接到儿子的电话，赶忙放下手中的活计，和儿子聊了起来。她的儿子、儿媳在江苏盐城一家五金厂里务工。“刚去的时候什么也不懂，工资不高，但他们肯学能吃苦，现在两个人月工资加起来有1万元左右。”木光介说，相比以前一家6口人紧巴巴的生活，如今日子越过越红火。

　　沈光干说，留在金满村的75户中，今年有133人在外务工，州外有36人，其中有26人在省外，“与前两年比，外出务工不需要我们动员了”。在巴尼小镇，去年有87人出省务工，没出去的也基本都有活干。“现在村民的收入中，工资性收入约占六成，政策性收入约占三成，还有一成经营性收入。”方瑞说。

　　强化基础保障

　　精准推进后续工作

　　从巴尼小镇拾级而上，几分钟就来到洛本卓乡中心完小，教学楼宽敞明亮，旁边还有幼儿园。学校副校长李玉华告诉记者：“这里有763个小学生，其中753人寄宿住校。我们的教学水平比起州府的小学也不差，平时还开展少年宫活动呢。”

　　“0.125等于几分之一？”“1/8！”在洛本卓乡中心完小的教室里，记者见到了光金仙的孙女英彗星。一听到数学老师的问题，她便抢着回答。

　　光金仙的3个孙辈，分别在读初中、小学和幼儿园。“孩子们可以享受费用减免，在校还可以吃免费营养餐。村里也有子女上大学、开销比较大的村民，一般会被列为低保户加强保障。”沈光干说。

　　“拉一拉，扯一扯，拧一拧，拧麻花，拧完麻花搓汤圆……”在洛本卓乡中心幼儿园里，老师段仙娇正带着孩子们开展泥工活动。据她介绍，这两年，入园的孩子多了，从80多个增加到179个。孩子们在街上遇到老师也不怵了，愿意跑过来和老师交流了，“变化太大了！”

　　近年来，当地围绕安居、就业和治理3个关键词，精准推进后续扶持工作。以安居为例，全覆盖配备中小学校、幼儿园、医疗点、养老服务中心等，让搬迁群众享受便利生活。

　　“哪里不舒服？”一大早，在洛本卓乡卫生院，院长和光南就忙着为患者查看病情。忙了一上午，匆匆吃完午饭后，和光南又背起药箱和同事到巴尼小镇开展上门随诊服务。“我们会不定期上门开展随访管理，为不方便就医的患者做基本健康检查，普及医疗知识。”

　　据介绍，洛本卓乡卫生院负责承担附近居民的基本医疗服务，设置了公共卫生科、医学影像科等科室，还配备了彩超机、离心机等医疗设备。“小病、慢病防住了，大病减少了。”和光南说。

　　推动社区治理

　　搬迁群众步入新生活

　　每天凌晨5点多，家住巴尼小镇的华小军便来到自己的包子店。天刚亮，包子店里已经人来人往，“现在每天大概能卖出100多个包子、10多碗米线，感觉生意会越来越好。”华小军说。

　　以前住在金满村的桑才忠、华小军一家，2017年搬到了巴尼小镇。记者上次采访时，这里的社区还没有正式成立。如今，居委会已经组建起来，共有包括桑才忠在内的9名工作人员，每人负责联系一到两栋楼。

　　“家里现在有几个常住人口？最近有没有人生病？”由于经常要入户进行人员动态管理，桑才忠对楼里每户家庭的基本情况、服务诉求几乎了如指掌，“这家人去广东务工了，那家最近儿子生病了、母亲年纪大了，需要重点关注。”

　　自搬迁群众陆续入住以来，为加强服务，巴尼小镇成立社区党支部，同时实行网格化管理，每栋楼配有楼栋管理人员，并以党组织建设带动安置区自治组织、群众组织、服务组织建设。原来金满村的年轻干部肖志南，当选为巴尼小镇社区党支部书记。

　　“为了让群众实现搬得出、稳得住、逐步能致富，我们通过全面摸清劳动人口的就业创业状况、就业服务需求，组建相关车间，积极开展技能和创业知识培训，扎实推进劳动人口的转移就业和培训工作。”肖志南说。

　　依托党建推动社区治理，目前怒江州已完成3个乡镇安置区行政区划调整，新成立社区25个，实现易地搬迁点、楼栋、产业园区党的组织网络全覆盖。肖志南介绍，巴尼小镇社区已设立综治中心、乡愁书屋、儿童之家等，服务搬迁群众步入新生活。

　　

　　版式设计：沈亦伶

　　《 人民日报 》（ 2023年06月29日 08 版）

(责编：胡永秋、袁勃)
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