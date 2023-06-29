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“假期消费提振中国经济”系列报道：

 夜经济繁华灵动 新业态打造消费增长新引擎 

杨曦 程浩 李学山
2023年06月29日08:35 | 来源：人民网
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6月盛夏傍晚，重庆嘉陵江畔，夕阳的余晖为江面、街道抹上了一层淡淡的粉，显得格外动人。与江面的静谧不同，街道上人流开始涌动，炊烟袅袅升起，这才刚刚进入一天中最喧闹的时段。

夜经济，作为促消费、激活力、拓场景的特色消费模式，在炎炎夏日，正在不断升温。今年以来，随着接触型消费持续回暖，各地不断丰富夜间经济消费业态，在“食”与“购”的基础上，将“夜展、夜秀、夜娱、夜体”等多场景串联，用多元化、一站式丰富体验吸引更多大众乐享其中，为激发消费活力“添把火”。

场景更多元

一站式服务打造夜间消费“新”体验

游客在昆明南强街巷观赏演出。高伟摄

游客在昆明南强街巷观赏演出。高伟 摄

鲜花饼、烧饵块、野生菌火锅、傣家烧烤……美食摊位烟火味十足；民间工艺、原创饰品、花卉绿植……“芳香市集”里风情好物应接不暇；民谣歌手低吟浅唱，游客们品茶饮酒、拍照留念，孩童们玩耍嬉戏，好不热闹。

端午假期，走进云南昆明历史文化街区南强街巷，这里一派游人如织、热闹非凡的景象。

“正好端午节放假，昆明四季如春，我们打算在这里多呆些日子。”傍晚时分，来自陕西西安的孙女士一家三口一下飞机，便拖着行李箱直奔南强街巷来寻找美食。

穿梭于南强街巷，逛一逛传统民居，打卡“1901滇越铁路主题文化长廊”，在汇聚了花卉、咖啡、酒肆、餐厅、文创、茶叶等不同的业态集群里，游客们一站式地体验到云南传统建筑文化、“非遗”民俗文化、美食文化、演艺文化和生活文化。

“现代消费需求日益呈现出个性化、服务化、融合化和体验化的新趋势”，在清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩看来，传统的以大规模、同质化消费为前提的市场流通体系及生产组织方式正在重构。

田轩表示，消费新业态新模式能够促进新市场主体培育和市场生态优化，是促进我国消费升级和市场创新发展的必然要求。

特色更鲜明

传统文化为夜间消费添“新”意

海口东坡老码头开展主题活动。海口市美兰区委宣传部供图

海口东坡老码头开展主题活动。海口市美兰区委宣传部供图

“持杯月下花前醉，休问荣枯事”，这是苏东坡饮酒时的乐趣所在。而今，在海口滨江临海风情文旅商综合体——海口东坡老码头，市民游客也可以体验一把不输于“苏仙”的沉浸式享乐。

五一假日期间，东坡老码头开展“千年海口人间有味”主题活动，向广大市民游客全方位展示多元新潮“夜经济”生活场。“奇幻之夜、趣跑之夜、潮玩之夜”等主题鲜明，集合了多元业态的东坡老码头打造出集“食、游、娱、体、展、演、购”一体的休闲消费场景，掀起了旅游消费又一轮狂欢热潮。

商务部关于城市居民消费习惯的调查报告显示，我国发生在城市夜间的消费占比已经达到60%。当前，全国各地夜经济呈现出别样的“一千零一夜”，打造独具文化特色的消费场景，已成为助推地方夜经济蓬勃发展的一大“杀手锏”。

在西安，“大唐不夜城”以盛唐文化气息为抓手，营造一体化、开放式消费场所，带领消费者体验“梦回唐朝”的盛世景象；在长沙的“越夜越长沙”，既留住了老街区的灵魂，又洋溢出年轻的时尚味；在苏州同里古镇，“行进式夜游”与“沉浸式戏剧”打造出独特的园林夜游项目。

有专家提醒，以夜经济带动消费繁荣的同时，既要在文化内涵上做文章，还要在精细化管理上下功夫。这就需要地方政府和广大商户平衡好“发展”与“规范”的关系，共同构建完整服务链条，协力守护城市烟火气。

越夜越精彩

合力助推夜间消费迎来“新”增长极

重庆市南岸区南山夜景火锅公园，市民品火锅看夜景。郭旭摄

重庆市南岸区南山夜景火锅公园，市民品火锅看夜景。郭旭 摄

当流光溢彩的城市夜景和丰富的夜间经济消费业态珠联璧合，置身其中的群众幸福感必将得到进一步升腾。

数据显示，2022年，中国夜间经济市场发展规模约为42.4万亿元，较上年增加6.0万亿元，增长16.7%。

经营主体总是能敏锐捕捉到市场动向和消费者心理。据天眼查数据统计，截至目前，我国“夜经济”现存相关企业158.8万余家。其中，2023年前5个月新增注册相关企业5.6万余家。与此同时，由“夜经济”衍生出来的烧烤、啤酒等热门行业，在今年分别新增3.4万余家和2180余家，其新增注册企业平均增速分别为139.9%以及114.5%。

恢复和扩大夜间消费还与政策支持密切相关。在《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等政策鼓励下，如今，中国已经打造两批共243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区，夜间文旅消费规模持续扩大。

今年以来，各地积极制定促进夜间经济发展的政策规定，通过鼓励商家延时经营、“真金白银”支持等方式，丰富夜间文化和旅游产品、服务供给，促进夜间文化和旅游经济发展。

“当前，消费已成为我国经济发展的主要驱动力，培育消费新业态、新场景、新模式，有助于进一步提质扩容、引领消费创新转型、促进培育完善内需体系。”天眼查数据研究院高级分析师陈倞认为。

夜间经济，空间广阔，大有可为。展望未来，在多方携手合力下，夜间消费将更趋火热，百姓生活也将更加丰富多彩。

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(责编：杨曦、高雷)
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