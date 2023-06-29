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国家乡村振兴局：多措并举精准施策 促进脱贫人口收入持续较快增长

2023年06月29日08:39 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者李栋）近日，国家乡村振兴局召开全国促进脱贫人口增收现场会，对促进脱贫人口增收工作进行再动员、再部署、再推进，确保脱贫人口收入持续较快增长、不同群体收入差距不断缩小。

数据显示：2022年，脱贫人口人均纯收入达到14342元、同比增长14.3%；脱贫地区农村居民人均可支配收入15111元、同比增长7.5%，增速分别高于全国农村居民人均可支配收入8个和1.2个百分点；832个脱贫县脱贫人口人均纯收入14017元、同比增长13.9%；160个国家乡村振兴重点帮扶县脱贫人口人均纯收入13171元、同比增长14.5%。脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。

“促进脱贫人口收入持续较快增长还面临许多不确定、不稳定、难预料因素，必须多措并举，精准施策。”国家乡村振兴局相关负责人表示，在增收路径上，要持续抓好就业帮扶工作，发挥帮扶产业带动增收作用，增加脱贫人口经营性收入；盘活用好农村资产，增加脱贫人口财产性收入；织密兜牢社会保障防线，尽量减轻脱贫人口支出负担。

在帮扶对象上，要加大对国家乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置点的政策倾斜支持力度，对收入较低和收入下降脱贫人口实行一户一策、实行销号管理。

在政策支撑上，要按规定落实发展类和保障类政策，用足用好促进稳岗就业和发展产业的帮扶政策，不断增强脱贫群众内生发展动力，将符合条件的脱贫人口、监测对象及时纳入兜底保障。

在组织保障上，各地要明确目标任务、明确责任落实，把促进脱贫人口增收作为巩固拓展脱贫攻坚成果的根本措施，确保脱贫人口人均纯收入增速、脱贫地区农民人均可支配收入增速持续高于全国农民平均水平。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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