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2023年高端制造十大科学问题发布

2023年06月29日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：2023年高端制造十大科学问题发布

　　科技日报讯 （记者陆成宽）6月27日，第五届雁栖湖会议在京举行2023年高端制造前沿十大科学问题发布会。中国科学院院士、华中科技大学丁汉教授和中国科学院院士、清华大学雒建斌教授，与来自德国、俄罗斯、英国等国家的学者共同向全球发布会议凝练的2023年高端制造前沿十大科学问题。

　　这些问题分别是：如何实现原子级可控制造；机器人化制造如何影响未来制造范式；高能束增材制造如何实现精准控形控性；如何基于任意元素与结构创制新物质；如何实现机器人类人技能作业；极端光场制造中载能粒子的时空演化机制及效应是什么；如何实现异质异构跨尺度制造；如何实现性能驱动的高附加值制造；如何实现高效高性能多尺度激光制造；如何实现面向未来制造的机器人系统。

　　丁汉和雒建斌表示，十大科学问题是对高端制造领域科学问题的凝练与聚焦，这些问题围绕激光制造、微纳制造、机器人化智能制造3个方向，从100余个覆盖不同领域的候选问题中研讨凝练而成，并面向全球公开发布，以激励更多的科学家对新的科学问题发起挑战，进一步推进高端制造相关科学领域的发展和进步。

　　据悉，第五届雁栖湖会议由中国科学院和北京市联合举办，会议聚焦高端制造前沿与国家重大需求，旨在分析科学前沿问题，推动科学发展和学科建设，促进学科交叉与国际学术交流，为关键领域提供跨学科和跨行业创新能力的科技支撑和战略咨询。

(责编：罗知之、陈键)
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