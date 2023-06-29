原标题：世界最长超高海拔公路隧道全线贯通

本报北京6月28日电（记者温源）由中交集团中交二公局承建的西藏S5线（拉萨至泽当快速通道）圭嘎拉隧道28日全线贯通，标志着这条世界最长的超高海拔公路隧道，历时七年“鏖战”终于取得决定性胜利，将为打造西藏经济核心区提供新助力。

圭嘎拉隧道是西藏S5线的控制性工程，隧道进口处海拔为4248米，出口处海拔4117米，隧道左洞长12.79公里，右洞长12.78公里。

中交二公局拉泽项目负责人周晓兵介绍，圭嘎拉隧道地质情况复杂，施工中面临着掘进和通风距离长、斜井坡度大、高寒低温等难题，以及富水、岩爆、瓦斯等不良地质条件。建设者针对施工难题，全面开展技术创新，引进三臂凿岩台车、湿喷机械手、锚杆台车、电动装载机等先进设备，显著提高了施工效率和安全质量水平。通过“机械化换人、智能化减人”的创新实践，推动隧道施工转变为“智能建造”模式，为超长超高海拔隧道建设提供了新模式。

据了解，西藏S5线是推进拉萨山南一体化、打造西藏经济核心区的重要举措，也是西藏建设1小时经济区和3小时综合交通圈的重要环节。圭嘎拉隧道贯通为S5线全线年底通车奠定了坚实基础。届时，拉萨至山南的车程将缩短至1小时，从根本上改变当地的交通格局，不仅极大便利当地群众出行，还将带动沿线旅游和农牧产业发展，形成一条促进区域经济高质量发展的民生路、致富路、连心路。

(责编：罗知之、陈键)

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