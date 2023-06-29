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5月份全国发行地方债7554亿元

2023年06月29日09:17 | 来源：证券日报
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原标题：5月份全国发行地方债7554亿元

本报讯 6月28日，财政部发布数据显示，5月份，全国发行新增地方债3019亿元，其中一般债券264亿元、专项债券2755亿元。全国发行再融资债券4535亿元，其中一般债券3136亿元、专项债券1399亿元。全国发行地方政府债券合计7554亿元，其中一般债券3400亿元、专项债券4154亿元。

从发行期限和利率看，5月份，地方政府债券平均发行期限12.5年，其中一般债券7.3年，专项债券16.8年；地方政府债券平均发行利率2.85%，其中一般债券2.73%，专项债券2.95%。

1月份至5月份，全国发行新增债券22538亿元，其中一般债券3568亿元、专项债券18970亿元。全国发行再融资债券12841亿元，其中一般债券8405亿元、专项债券4436亿元。全国发行地方政府债券合计35379亿元，其中一般债券11973亿元、专项债券23406亿元。

从发行期限和利率看，1月份至5月份，地方政府债券平均发行期限14.1年,其中一般债券8.1年，专项债券17.2年；地方政府债券平均发行利率3.02%，其中一般债券2.87%，专项债券3.1%。

从还本付息情况看，1月份至5月份，地方政府债券到期偿还本金10418亿元，其中发行再融资债券偿还本金9695亿元、安排财政资金等偿还本金723亿元。5月份当月到期偿还本金2502亿元；地方政府债券支付利息4559亿元。其中，5月份当月地方政府债券支付利息1143亿元。（韩 昱）

(责编：罗知之、陈键)
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