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减税降费成色足见效快效果好 税惠支持企业轻装上阵破浪前行

韩 昱
2023年06月29日09:18 | 来源：证券日报
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原标题：减税降费成色足见效快效果好 税惠支持企业轻装上阵破浪前行

对于“将采取哪些措施来确保新能源汽车车辆购置税减免政策落实到位”的提问，6月27日，财政部税政司、税务总局货物和劳务税司有关负责人提及，将重点从“切实提升纳税服务水平，确保减免税政策落实落地落细”等方面开展工作。

今年以来，多项税费优惠政策延续、出台，在惠企利民的同时为经济稳定恢复提供了有力的支撑。比如，3月24日召开的国务院常务会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，主要包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分的所得税政策，实施至2024年底等。

6月份，国家发展改革委等四部门联合对外发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，其中提出“2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税”；当月，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，标志着新能源汽车车辆购置税减免政策迎来第四次延期。

“整体来看，今年一系列减税降费政策成色足，见效快，效果好。”北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，其中研发费用税前加计扣除再度加码，激励企业增强创新能力，也促进了居民尤其是大学毕业生、新市民等的创业就业，明显增强了民营经济的活力与信心。同时，减税降费对优化营商环境、促进经济高质量发展起到了非常重要的作用。

从效果看，今年1月份至4月份，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。其中，两批延续优化创新的税费优惠政策3083亿元，其他政策如增值税留抵退税等1606亿元，减轻了经营主体负担。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群认为，今年以来，减税降费政策的重点是“重质提效”，一方面有针对性、持续性加大减税降费力度，重点加强对小微企业和新能源、新技术、新材料等创新型企业扶持；另一方面全面梳理调整近年出台的一系列减税降费政策，深入推动税费政策真正落实见效、惠企惠民。

除总体数据外，微观市场主体也反馈切实从税惠政策中受益。记者从唐山市税务部门了解到，唐山市坚持“港产城”融合发展，大力发展临港产业，税务部门充分发挥税收职能作用，依托落实税收优惠政策激发临港企业高质量发展的强劲动能，通过政策辅导、走访帮扶，精准助力企业走研发创新、绿色发展之路。

比如，河钢集团在沿港建立的新厂区河钢乐亭钢铁有限公司，近三年享受环境保护税惠减免500多万元，其研发费用加计扣除金额连年增加，通过享受税惠节约的资金帮助，企业在激烈的市场竞争中轻装上阵、破浪前行。

张依群认为，减税降费政策极大地缓解了企业经营压力，有效提振了市场信心。特别是关系民生的中小微企业从中得到了更大的生存发展空间，一些代表发展前沿的科创型企业获得了巨大税费政策支持，这也为确保全年经济增长目标顺利实现提供了有力保障。

展望后续，宋向清建议，要加大工作力度，落实好各项简政减税降负措施，更好地营造稳定公平透明、可预期的税费营商环境，为市场主体添活力，为人民群众增便利。

张依群补充道，下一步，对部分关系基本民生、科技创新的税费政策也宜固定化、制度化，形成长效机制，切实为经济高质量发展提供助力。

(责编：罗知之、陈键)
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