近年来，我国各类经济新业态强势崛起，一批工作内容新颖、工作模式多样的新职业相继涌现，极大丰富了职业人才内涵。民宿管家、易货师、带货主播、电子竞技员、人工智能训练师……一批新奇有趣的新职业正如雨后春笋般相继涌现，为新时代新青年提供了更丰富的职业选择，也折射出我国经济社会发展的生机与活力。

近日，人民数据研究院联合趣丸科技发布《新青年 新机遇——新职业发展趋势白皮书》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》聚焦新职业这一关键词，综合运用大数据、人工智能等技术，基于趣丸科技新职业用工数据与网络传播数据，观察当前我国新职业发展的新气象，分析新职业之于社会的价值与意义，总结新职业成长过程中暴露出的痛点与难点，并提出建议，以期助力新职业更为稳健地驶入发展快车道。

新职业从业规模扩张，96%的职场人士有意尝试新职业

《白皮书》指出，新职业越发受到新青年青睐。从业规模方面，近五年来，受产业结构调整、平台经济兴起、青年就业观念转变等因素影响，我国职工队伍整体状况较此前发生明显改变。其中，以新职业从业者为重要组成部分的新就业形态劳动者队伍持续发展壮大。全国总工会第九次全国职工队伍状况调查结果显示，全国职工总数约为4.02亿人，其中新就业形态劳动者有8400万人，占比约两成。

与宏观趋势一致，用工企业方新职业从业人数也在逐年攀升。趣丸科技数据显示，2019年9月以来，与企业签约的新职业从业者人数稳健增长，截至目前，企业已累计提供近90万个新职业就业机会，为新青年提供施展才华的舞台。

从业意愿方面，青年群体从事新职业的兴趣持续高涨，对从事网络主播、网络配音员等跃跃欲试。据人社部中国就业培训技术指导中心发布的《新职业在线学习平台发展报告》，96%以上的职场人群希望学习新职业。

公众看好新职业发展前景，社会讨论热情高涨

《白皮书》指出，伴随新职业的出现与成长，社会对新职业的关注度也在持续上升。人民众云显示，2022年6月1日至2023年6月1日，新职业相关信息声量接近75万篇次，话题热度高涨。其中，约97%的信息为正面及中性内容，表现出大众总体对新职业发展持支持和积极观望态度。

《白皮书》显示，近一年来，在人社部2019年以来发布的74个新职业中，处于舆论热度前十位的分别为互联网营销师、网约配送员、家庭教育指导师等。其中，数字经济与数字技术相关职业占据六席，综合热度居高。尚未被官方认可、但从业规模已十分可观的新兴职业方面，网络配音员、陪诊师、上门厨师/上门遛狗师等热度指数较高。

新职业人才需求高企，多方协力培养优质专业人才

《白皮书》专门选取了电子竞技员/电子竞技运营师、以互联网营销师为代表的网络主播、人工智能科技人才三类官方已认证的高热度新职业以及网络配音员、陪诊师两类热门新兴职业作为分析样本，综合趣丸科技新职业人才数据及互联网公开信息，管中窥豹，洞见新职业特征与从业前景。

《白皮书》发现，近年间，与上述新职业密切相关的新兴产业均经历了高速发展，市场规模明显扩容，对专业人才的需求持续走高。以人工智能科技人才为例，从需求端看，当下，能够熟练掌握尖端人工智能技术、充分发挥人工智能技术优势的人才受到各行各业的青睐与追捧，人才缺口较大。从供给端看，有关部门、高校、企业等主体正积极培养人工智能技术人才，不断提升专业人才供给质量。例如，趣丸科技加大校企合作力度，与香港科技大学（广州）共建人工智能实验室，汇聚顶尖科研资源，搭建一流产学研平台，培养出一批高素质人工智能技术人才。

新职业发展迈入新阶段，多措并举为其提供发展新契机

《白皮书》认为，当前我国新职业人才“供需两旺”。一方面，各行业对新职业人才的需求缺口不断扩大；另一方面，众多企业与高校深化合作，在地方有关利好政策支持下，持续优化新职业人才联合培养方式，培育一批符合时代发展需要的高水平新职业人才。

然而，当前我国新职业配套机制仍有所欠缺：一是传统劳动保障制度难以覆盖新职业发展需求，部分新职业从业者合法权益难获保障；二是新职业有关管理制度供给不足，具体岗位职责、工作内容、技能标准等方面仍存在一定制度空白；三是各新职业特征迥异，部分新职业工作内容及模式因与传统工作相去甚远而面临社会接受度、认可度较低的窘境；四是新职业未来发展路径尚不明晰，职业长期、可持续发展路径有待进一步探索。

《白皮书》呼吁，为促进新职业高质量发展，有关部门应建立健全劳动保障机制，维护新职业劳动者合法权益；加强各地新职业技能等级认定与职称评审信息互通互认，规范新职业管理制度；紧跟新业态趋势持续发布新职业信息，多措并举增强新职业社会认同度；加快培养各类新型复合人才，赋能新职业从业者提升其专业化程度。

点击链接查看报告原文：《新青年 新机遇——新职业发展趋势白皮书》

(责编：曹淼、李源)

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