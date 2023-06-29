原标题：阿里巴巴涿州云计算数据中心开工仪式在河北保定举行

6月26日，河北省保定市第三批重点项目集中开工暨阿里巴巴涿州云计算数据中心开工仪式在当地举行。

作为主会场的阿里巴巴涿州云计算数据中心总投资达百亿级，该项目的正式开工标志着涿州数字经济正在奋进新赛道、步入新阶段。项目由中建五局安装工程有限公司承建，项目经理杨文博表示，中建五局安装公司项目部现已完成施工筹划部署，将大力推进现场标准化施工和精细化管理，确保项目施工安全，高效、有序完成。

阿里巴巴涿州云计算数据中心开工仪式现场

阿里巴巴涿州云计算数据中心是保定市第三批重点项目，也是中建五局安装公司与阿里巴巴集团的第三次深度合作。项目占地面积约305亩，总建筑面积约25万平方米，拟设置20万台服务器及配套云计算和服务系统，成为全国性先进智算中心示范项目，为推动京津冀区域建设云计算与大数据产业聚集带、人工智能产业示范区、数字经济与数字城市创新示范群奠定重要基础。

河北省保定市委书记党晓龙，市委副书记王伟，保定市政府相关负责人、阿里云智能集团、中建五局安装公司相关负责人及施工人员共计约200人参加本次活动。

(责编：曹淼、李源)

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