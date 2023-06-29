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国内油价年内小幅上调 业界：国际油价短期仍以震荡运行为主

2023年06月29日14:59 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家发改委28日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高70元。。折合成升价，全国平均来看，92号汽油每升上调0.05元，0号柴油每升上调0.06元。

至此，国内油价迎来年内第5次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花2.5元。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“五涨六跌两搁浅”格局。

多家分析机构认为，本轮成品油调价周期内，原油需求疲软、供应偏紧的双重预期对市场情绪产生影响，油价总体呈现区间震荡走势。考虑到近期美元兑人民币汇率上升较快，原油进口成本增加，计入汇率因素后国内成品油价格略有上调。

国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（6月13日—6月27日）国际油价小幅上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨0.12%。

国家发展改革委价格监测中心预计，短期来看国际油价仍将以震荡运行为主。沙特等产油国的减产措施给油价托底支撑，但美国等发达经济体以收紧流动性缓解通胀压力的步伐仍未停止，全球经济增速下滑态势明显，原油需求不振的情况难有较大改善。

下一次成品油调价窗口将于7月12日24时开启。金联创成品油分析师王延婷表示，考虑到上一轮计价周期末期，原油价格下跌幅度较大，进入新一轮计价周期后，原油变化率将转为负向区间发展，短期内，国际油价或震荡小涨，新一轮成品油价格调整或存搁浅概率。

卓创资讯成品油分析师王雪琴则认为，宏观压力和减产支撑继续博弈，国际油价大概率维持高位波动行情。按照当前原油价格水平测算，新一轮计价周期原油变化率或负值开场，油价下调预期初步显现。

在隆众资讯成品油分析师李彦看来，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。但沙特即将于7月开启自愿额外减产，美国夏季燃油消费高峰期来临，国际原油价格上涨仍有支撑。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.65元/升

西藏拉萨：92号汽油8.42元/升

云南昆明：92号汽油7.69元/升

贵州贵阳：92号汽油7.67元/升

四川成都：92号汽油7.64元/升

重庆：92号汽油7.6元/升

广西南宁：92号汽油7.6元/升

广东广州：92号汽油7.56元/升

湖北武汉：92号汽油7.55元/升

河南郑州；92号汽油7.55元/升

北京：92号汽油7.54元/升

甘肃兰州：92号汽油7.54元/升

河北石家庄：92号汽油7.53元/升

天津：92号汽油7.53元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.51元/升

江苏南京：92号汽油7.51元/升

浙江杭州：92号汽油7.51元/升

福建福州：92号汽油7.5元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.5元/升

吉林长春：92号汽油7.5元/升

上海：92号汽油7.5元/升

山东济南：92号汽油7.5元/升

江西南昌：92号汽油7.5元/升

青海西宁：92号汽油7.5元/升

安徽合肥：92号汽油7.5元/升

湖南长沙：92号汽油7.49元/升

山西太原：92号汽油7.49元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.47元/升

宁夏银川：92号汽油7.44元/升

陕西西安：92号汽油7.43元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.32元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：申佳平、高雷)
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