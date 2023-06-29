人民网北京6月29日电 （焦磊）6月29日，商务部台港澳司负责人表示，今年是内地与香港、澳门特别行政区签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）20周年。CEPA是具有“一国两制”特色、符合世贸组织规则的高水平自由贸易协议。CEPA实施20年来，内地与香港、澳门特别行政区在货物贸易领域全面实现了自由化，在服务贸易领域基本实现了自由化，在投资领域建立了系统多元的保障制度，港澳地区走上了同祖国内地优势互补、共同发展的宽广道路。

20年来，CEPA加强了内地与香港、澳门经贸交流合作。随着CEPA实施，内地与香港、澳门间货物、资金等要素流动更高效便捷。从贸易来看，香港、澳门与内地互为重要的贸易伙伴。据海关总署统计，2004-2022年，内地与香港、澳门贸易额从1145.1亿美元增至3097.4亿美元，增长了1.7倍。从投资来看，香港、澳门继续保持内地最大的境外投资来源地和境外投资目的地地位。据商务部统计，截至2023年5月，内地累计吸收香港、澳门资金1.7万亿美元，占内地吸收境外投资总量的59.8%（2021年及以前数据不含银行、证券、保险领域）；内地对香港、澳门非金融类直接投资存量近1.5万亿美元，占内地对外非金融类直接投资的近六成。

20年来，CEPA助推高水平开放。CEPA率先对港澳投资者实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，将香港、澳门服务提供者的国际化经营模式引入内地，对内地服务行业进行动态压力测试，为服务业对外开放进行了有益探索。

20年来，CEPA支持了香港、澳门经济发展。CEPA促进了香港、澳门实体经济发展。CEPA项下，内地给予香港制造、澳门制造零关税政策，实施原产地电子联网提升贸易便利，优化95个税号商品的原产地标准，香港、澳门本地制造业受益多。据海关总署统计，截至2023年5月，香港享受CEPA零关税货物1156亿元（人民币，下同），关税减让94.4亿元；澳门享受CEPA零关税货物12亿元，关税减让8003.3万元。CEPA拓展了香港、澳门服务业发展空间。CEPA项下，内地对香港、澳门服务业开放部门达153个，占世贸组织全部160个服务贸易部门的95.6%。据香港、澳门特区政府统计，截至2023年5月底，4268家港澳企业按照CEPA的优惠条件申请投资内地。特别是2003年7月CEPA“个人游”政策实施以来，截至目前，内地居民赴港澳地区“个人游”累计4.7亿人次，带动了香港、澳门酒店、餐饮、零售、运输等相关行业景气回升。CEPA提升了香港、澳门的营商环境。CEPA的实施，增强了香港、澳门对境外企业的吸引力，使其成为跨国公司拓展内地与亚洲业务的优先选项。据香港特区政府统计，2003年-2022年6月，境外企业在香港成立地区总部和办事处总数由5414家增加至8978家。

(责编：申佳平、高雷)

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