人民网北京6月29日电 （记者赵竹青）第四届联合国教科文组织名录遗产与可持续发展黄山对话会（简称“第四届黄山对话会”）于6月29日在安徽省黄山市开幕。会议主题为“数字技术赋能名录遗产可持续发展”，来自10多个国际组织和20多个国家的名录遗产地决策者、研究者、管理者和实践者近200名代表齐聚黄山，共同探讨空间技术在世界遗产、世界生物圈保护区和世界地质公园保护和管理中的应用，助力《世界遗产公约》和联合国2030可持续发展议程的落实。

联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心主任、中国科学院院士郭华东表示，作为联合国教科文组织在全球设立的唯一一个基于空间技术的世界遗产研究中心，国际自然与文化遗产空间技术中心初步建成全链条名录遗产治理体系，推动构建空间考古学科体系，为《世界遗产公约》和2030议程的落实做出应有的贡献。他呼吁，要加大数字技术的应用、促进跨学科跨专业的国际科研合作、加强数字技术领域的能力建设等，以更好应对名录遗产面临的风险挑战，促进名录遗产地可持续发展。

联合国教科文组织副总干事曲星表示，大数据、云计算、人工智能等科技为促进遗产地可持续发展创造新的机会。联合国教科文组织拥有自然和文化遗产、海洋科学、环境教育、新科技应用等方面的专业技术，长期使用遥感、地理信息系统等空间技术保护名录遗产地，并在此领域发挥独特的作用。他感谢HIST帮助利用卫星影像监测所罗门群岛东伦内尔、柬埔寨吴哥窟等世界遗产。

本次会议为期2天，围绕名录遗产与数字化保护、空间监测评估、名录遗产协同管理、防灾减灾、应对气候变化、文旅融合、遗产教育、空间考古等议题组织八场分会，并特别设置UNESCO名录遗产申报和管理专场，助力名录遗产识别、申报、监测、评估、研究、管理和可持续发展。

开幕式上，发布了《丝绸之路世界文化遗产赋存环境图》（英文版）。该图展示了陆上与海上丝绸之路及其沿线的亚、欧、非等大洲801项世界文化遗产与混合遗产空间分布情况，对从整体上深度解读丝绸之路及其沿线文化遗产的人文与自然环境背景具有参考价值。

会议还将发布《联合国教科文组织名录遗产与可持续发展黄山愿景》和《应对气候变化保护名录遗产行动倡议》。其中，黄山愿景强调了遥感等数字技术在名录遗产监测与保护中的重要作用，并呼吁有关国际组织和国家，充分利用数字技术，采取切实行动，加强名录遗产的协同保护与管理，助力名录遗产相关可持续发展目标的实现。《行动倡议》旨在应对全球气候变化对名录遗产的影响，呼吁名录遗产政策制定者、管理者、研究者等有关各方，采取适当的措施，使用最佳科技手段来减少风险，减缓气候变化对遗产的负面影响。

本次会议由联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心、可持续发展大数据国际研究中心、中国科学院空天信息创新研究院和黄山市人民政府主办。

(责编：赵竹青、高雷)

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