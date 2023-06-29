人民网北京6月29日电 （欧阳易佳）今日，生态环境部召开6月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾在发布会上表示，近日，生态环境部、国家发展改革委、水利部、农业农村部等四部门联合印发《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（以下简称《评分细则》），开展长江流域水生态考核试点工作。长江流域水生态考核确定了50个考核水体，分区分类开展水生态监测评价。根据综合评价得分，将水生态综合评价分为优秀、良好和一般3个等级。

刘友宾介绍，《评分细则》按河流、湖泊、水库进行分类评价。其中，河流有10个指标，包括鱼类物种数、重点保护水生生物数量、大型底栖动物物种数、自然岸线率、水体连通性、水生生物栖息地人类活动影响指数、水源涵养区生态系统质量、综合污染状况、汛期污染强度、生态流量达标率。

湖泊有11个指标，包括鱼类物种数、重点保护水生生物数量、大型底栖动物物种数、水华面积比例、水生植被覆盖度、浮游动物群落结构、自然岸线率、水生生物栖息地人类活动影响指数、水源涵养区生态系统质量、综合营养状态、生态流量达标率。

水库有6个指标，包括鱼类物种数、重点保护水生生物数量、水华面积比例、水生生物栖息地人类活动影响指数、水源涵养区生态系统质量、综合营养状态。

刘友宾指出，生态环境部将积极稳妥开展长江流域水生态考核试点，推动建立长江流域水生态考核机制，引导地方履行水生态保护责任，推动长江流域水生态环境持续改善。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经