人民网北京6月29日电 （欧阳易佳）今日，生态环境部召开6月例行新闻发布会，生态环境部生态环境执法局局长赵群英介绍，黄河清废分两个阶段进行，第一阶段是2021年至2022年两年，对黄河干流及渭河、湟水河等4个支流（段）两岸10公里范围内的固体废物倾倒情况进行了全面排查整治，共排查黄河流域9省（区）55市（州），覆盖面积约13.3万平方公里，共计清理各类固体废物近9000万吨，有效保护了黄河流域水生态的安全。

赵群英介绍，近期，2023年至2024年黄河流域“清废行动”正式启动，是黄河清废的第二阶段，将进一步拓展范围，聚焦重点问题，将黄河流域其他重要支流、10个重要湖库、16个重点的工业园区周边10公里范围、50个国家级的自然保护区和10个国家级风景名胜区也纳入排查范围，采用“遥感排查、分批交办、地方整改、专家帮扶、遥感核验”的方式进行全面排查整治。

赵群英表示，卫星遥感和群众举报发现的问题会梳理形成疑似问题点位清单，分批次交办给地方。按照坐标查到点位固废之后，要及时清理并溯源，如果涉及企业违法排污，要依法处罚并公开，还要复核，切实保证交办的问题全部按期清零。对于环境风险隐患较为突出、固体废物情况复杂的问题点位，将组织相关专家，对地方开展固体废物清理整治工作提出建议，进行重点帮扶指导。

(责编：申佳平、高雷)

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