首届海南数据安全生态大会召开
人民网北京6月29日电 （记者赵竹青）6月28日，首届海南数据安全生态大会在海南省澄迈县举办。本次大会以“促进数据要素安全有序流动 赋能海南自贸港高质量发展”为主题，由海南省工业和信息化厅、海南省通信管理局指导，澄迈县人民政府、国家工业信息安全发展研究中心主办。
国家工业信息安全发展研究中心蒋艳说，当前，数据已经成为重要的生产要素，成为推动经济发展、质量变革、效率变革、动力变革的新引擎。国家工业信息安全发展研究中心将做实做深工业领域网络与数据安全能力现代化建设，在智库支撑、能力建设、产业生态等方面不断完善，持续打造技术先进、链条完整的综合安全保障体系。
海南省工业和信息化厅副厅长闫肃表示，长期以来，海南省工信厅在工业领域数据安全管理体系，工业数据安全合规构建、安全防控、产品推广，以及数据出境评估技术能力建设方面进行了有力探索和尝试。下一步，海南省工信厅将进一步建立工作联动机制，不断提升工业及相关领域数字安全管理能力；着力发展数字安全产业，探索建立具有海南自贸港特色的数字安全产业园区和先进示范区，筑牢数字安全底板，稳步推进海南国际数字经济发展。
中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然发表了《新技术环境下的我国数字内容产业》主旨演讲，他指出，随着数字技术高速发展，对我国数字内容产业产生深刻影响，网络游戏、网络文学、网络动漫等数字内容细分领域国际化势头强劲。海南背靠国内、国际大市场，依托政策优势，吸引配置全球资源，积极推动数据跨境安全自由流动，支撑我国历史文化相关数字内容产业“走出去”。
工业和信息化部网络安全管理局数据安全处副处长张洪对《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》进行解读，深入分析了《指导意见》的出台背景及主要内容，指导我国数据安全产业高质量发展。
海南大学网络空间安全学院（密码学院）副院长胡昌慧，国家工业信息安全发展研究中心产业促进所研究部主任杨晓伟等嘉宾，围绕数据安全合规、数据跨境有序流动以及通信领域数据安全防护等热点内容发表了主题演讲，为促进数据跨境安全自由流动，构建繁荣产业生态，推动数据安全产业高质量发展提供了创新思路和具体建议。
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