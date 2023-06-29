人民网北京6月29日电 （记者李栋）近期，农业农村部组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动（以下简称“两个行动”），在稳定种植面积的基础上着力提高单产水平，以社会化服务示范带动地方提高单产增加总产，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供有力支撑。

“抓好粮食生产，重点在于稳住面积、主攻单产，力争多增产。”农业农村部农垦局有关负责人介绍，“两个行动”提出，在大面积提高农垦粮油等主要作物单产水平的基础上，通过深入开展社会化服务，带动地方大面积提升单产水平。

具体目标是：力争用3-5年时间，实现农垦系统粮食综合生产能力提升30亿斤，面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，带动地方粮食增产70亿斤，共计带动我国粮食综合生产能力提升100亿斤；到2030年，实现农垦粮油等主要作物单产大面积提升，面向地方开展农业社会化服务规模达到2.5亿亩次，服务地块亩产比当地平均水平高10%左右。

“同时，打造一批农垦社会化服务示范点，建立一批社会化服务标准，培育一批服务品牌，壮大一批集体经济组织。”该负责人表示。

目标已明确，措施是关键。据了解，农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动的主要措施包括：着力打造高产样板区、加快科技创新和成果转化应用、强化农业基础建设以及加强经营管理和服务能力建设。

“农垦社会化服务+地方”行动的主要措施包括：建立农垦社会化服务集群、完善利益联结机制、健全服务管理制度、完善服务标准体系、助力乡村振兴以及健全垦地合作机制。

如何确保“两个行动”取得实效？该负责人表示，在加强组织领导和宣传引导的同时，要加强垦地联动和政策支持。在加强垦地联动方面，各地农业农村部门发挥组织协调作用，打通地方政府与农垦企业的沟通渠道，通过签订战略合作协议等方式，构建“政府统筹协调、职能部门组织指导、农垦与地方联合实施、有关部门共同参与”的工作格局。

在加强政策支持方面，农业农村部在制定政策、安排项目时，加强统筹和分类管理，确保垦区、农场平等享受。各地加大项目和资金支持力度，支持农垦加快将永久基本农田全部建成高标准农田，落实社会化服务主体设施农业用地政策，在农业社会化服务、农机购置补贴等政策上支持农垦社会化服务组织。引导金融保险机构支持“两个行动”，支持农垦生产托管的粮食作物参加完全成本保险。

“组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和‘农垦社会化服务+地方’行动，旨在聚焦粮油等主要作物，以集成推广高产高效技术模式着力提高农垦单产水平，以开展社会化服务示范带动地方提高单产水平，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供有力支撑，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。”该负责人说。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经