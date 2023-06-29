农业农村部：为全方位夯实粮食安全根基贡献农垦力量
农业农村部农垦局负责人就农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动答记者问
人民网北京6月29日电 （记者李栋）近期，农业农村部组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动（以下简称“两个行动”），在稳定种植面积的基础上着力提高单产水平，以社会化服务示范带动地方提高单产增加总产，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供有力支撑。
“抓好粮食生产，重点在于稳住面积、主攻单产，力争多增产。”农业农村部农垦局有关负责人介绍，“两个行动”提出，在大面积提高农垦粮油等主要作物单产水平的基础上，通过深入开展社会化服务，带动地方大面积提升单产水平。
具体目标是：力争用3-5年时间，实现农垦系统粮食综合生产能力提升30亿斤，面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，带动地方粮食增产70亿斤，共计带动我国粮食综合生产能力提升100亿斤；到2030年，实现农垦粮油等主要作物单产大面积提升，面向地方开展农业社会化服务规模达到2.5亿亩次，服务地块亩产比当地平均水平高10%左右。
“同时，打造一批农垦社会化服务示范点，建立一批社会化服务标准，培育一批服务品牌，壮大一批集体经济组织。”该负责人表示。
目标已明确，措施是关键。据了解，农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动的主要措施包括：着力打造高产样板区、加快科技创新和成果转化应用、强化农业基础建设以及加强经营管理和服务能力建设。
“农垦社会化服务+地方”行动的主要措施包括：建立农垦社会化服务集群、完善利益联结机制、健全服务管理制度、完善服务标准体系、助力乡村振兴以及健全垦地合作机制。
如何确保“两个行动”取得实效？该负责人表示，在加强组织领导和宣传引导的同时，要加强垦地联动和政策支持。在加强垦地联动方面，各地农业农村部门发挥组织协调作用，打通地方政府与农垦企业的沟通渠道，通过签订战略合作协议等方式，构建“政府统筹协调、职能部门组织指导、农垦与地方联合实施、有关部门共同参与”的工作格局。
在加强政策支持方面，农业农村部在制定政策、安排项目时，加强统筹和分类管理，确保垦区、农场平等享受。各地加大项目和资金支持力度，支持农垦加快将永久基本农田全部建成高标准农田，落实社会化服务主体设施农业用地政策，在农业社会化服务、农机购置补贴等政策上支持农垦社会化服务组织。引导金融保险机构支持“两个行动”，支持农垦生产托管的粮食作物参加完全成本保险。
“组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和‘农垦社会化服务+地方’行动，旨在聚焦粮油等主要作物，以集成推广高产高效技术模式着力提高农垦单产水平，以开展社会化服务示范带动地方提高单产水平，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供有力支撑，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。”该负责人说。
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