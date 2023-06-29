6月29日，美团外卖正式发布北京、上海、广州、深圳、成都五座城市的外卖“必点榜”，1515个品牌的4835家“必点餐厅”脱颖而出。除了美团外卖“必点榜”之外，主打堂食的大众点评“必吃榜”也于近日同步发布。

在上榜品牌数上，上海以366个品牌数位列全国第一，北京上榜品牌数365个，深圳277个，广州266个，成都241个。在2023年的北京、上海"必点榜"上，有超过40%的品牌成功连续上榜。已公布的“必点榜”中，共有120个品牌覆盖多城。

从口味菜系上看，榜单中地方菜系、异国料理、烧烤、小龙虾、咖啡、甜品一应俱全，品类占比最多的是粤菜，达到14.2%，川菜第二、本帮江浙菜第三。在国际美食领域，日料、西餐和泰国菜位居前三。

据悉，2023“必点榜”上榜餐厅在美团外卖的评分均值达到4.65分。其中，黑珍珠餐厅共有17家、必吃榜餐厅141家，品牌占比10%。从数据上看，2022年“必点榜”发榜后，北京、上海的上榜商家外卖渠道订单量均有大幅增长，口碑评分和复购率也整体高于大盘。此外，美团外卖还为上榜的商家突破配送范围限制，通过最远25公里的配送服务，让城市不同角落的市民都能点到榜单上的优质餐厅。

必点榜相关负责人表示，后续将不断完善品质外卖评选标准，让更多消费者成为最会点外卖的人。今年下半年，美团外卖“必点榜”还将陆续在南京、天津、杭州、苏州、东莞、佛山、西安、重庆、武汉、长沙10个城市发布，让更多商家和用户体验到这份榜单的魅力。

(责编：曹淼、李源)

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