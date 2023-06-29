人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“数实融合 智领未来”产业区块链生态论坛即将举办

2023年06月29日16:32 | 来源：中国网科学
小字号

原标题：2023 WAIC | 零数科技“数实融合 智领未来”产业区块链生态论坛即将举办

　　由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院和上海市人民政府主办的2023世界人工智能大会将于7月6日-8日在上海举办。大会以“智联世界生成未来”为主题，搭建世界级合作交流平台，共促发展新机遇。

　　区块链+拥抱智能新时代，共话产业新未来。本届大会上，由赛迪区块链研究院指导，上海零数科技有限公司主办的“数实融合，智领未来”产业区块链生态论坛，将于7月7日下午13:00-17:00在世博中心518会议室举行，聚焦数字科技与数字经济发展前沿话题，推动数字经济与实体经济深度融合。

　　大咖云集 共绘产业区块链蓝图

　　产业区块链生态论坛汇聚海内外知名院士、政府官员、企业代表、专家学者等，聚焦数字技术发展前沿，共同为中国产业区块链的创新变革和高质量发展建言献策。中国科学院院士褚君浩，工信部赛迪研究院副总工程师、俄罗斯自然科学院外籍院士刘权，上海交通大学区块链研究中心首席科学家斯雪明，上海零数科技有限公司创始人兼CEO林乐等专家将通过主旨演讲的形式，重点解读行业现状，探讨未来发展路线，以实际行动促进区块链深度服务于实体经济，为数字经济发展注入澎湃动力。

　　数实融合 聚焦产业数字化

　　以数字生态助力产业共进。论坛将聚焦实体产业发展重点，大会邀请中国电力企业联合会二级咨询郝继红，国家信息中心数字中国研究院副院长展钰堡，中国社会科学院农村发展研究所研究员廖永松，复旦泛海国际金融学院学术副院长张纯信，中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀，阳狮集团中国区副总裁潘林，围绕政务监管、能源电力、乡村振兴、汽车交通、金融科技、文化旅游等领域进行多个主题分享，深度剖析行业数字化转型发展的难点、痛点，提出多角度、多层次、多维度的数字化解决方案，为各行业数字化转型升级提供发展思路。

　　智领未来 数据要素价值化探索

　　数字化转型的核心是数据，数据是数字经济的核心关键要素。如何进一步激活数据要素潜能、释放数据要素价值，发挥数据要素在数字经济发展中的重要驱动作用，是当前迫在眉睫的需要解决的问题。大会将设置圆桌论坛，中国金融信息中心总裁张凤明、中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀，华东江苏大数据交易中心总经理汤寒林、上海零数科技有限公司联合创始人兼CTO兰春嘉，中伦律师事务所合伙人樊晓娟，上海区块链技术协会会长王奕，共同探讨如何赋能数据要素流通产业和数商生态可持续发展，帮助企业提升数字资产的价值。

　　7月7日，零数科技期待与您共聚“数实融合，智领未来”产业区块链生态论坛。在世界前沿思潮与尖端科技的融合交汇中，领略区块链的核心能力，以数字生态助产业共进!欢迎关注零数科技，了解更多论坛最新动态。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：黄河清废有效保护了黄河流域水生态安全
　　人民网北京6月29日电 （欧阳易佳）今日，生态环境部召开6月例行新闻发布会，生态环境部生态环境执法局局长赵群英介绍，黄河清废分两个阶段进行，第一阶段是2021年至2022年两年，对黄河干流及渭河、湟水河等4个支流（段）两岸10公里范围内的固体废物倾倒情况进行了全面排查整治，共排查黄河流域9省（区）55市（州），覆盖面积约13.3万平方公里，共计清理各类固体废物近9000万吨，有效保护了黄河流域水生态的安全。 赵群英介绍，近期，2023年至2024年黄河流域“清废行动”正式启动，是黄河清废的第二阶段，将进一步拓展范围，聚焦重点问题，将黄河流域其他重要支流、10个重要湖库、16个重点的工业园区周边10公里范围、50个国家级的自然保护区和10个国家级风景名胜区也纳入排查范围，采用“遥感排查、分批交办、地方整改、专家帮扶、遥感核验”的方式进行全面排查整治。…
生态环境部：将对长江流域水生态开展考核试点工作
　　人民网北京6月29日电 （欧阳易佳）今日，生态环境部召开6月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾在发布会上表示，近日，生态环境部、国家发展改革委、水利部、农业农村部等四部门联合印发《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（以下简称《评分细则》），开展长江流域水生态考核试点工作。长江流域水生态考核确定了50个考核水体，分区分类开展水生态监测评价。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部