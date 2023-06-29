原标题：2023 WAIC | 零数科技“数实融合 智领未来”产业区块链生态论坛即将举办

由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院和上海市人民政府主办的2023世界人工智能大会将于7月6日-8日在上海举办。大会以“智联世界生成未来”为主题，搭建世界级合作交流平台，共促发展新机遇。

区块链+拥抱智能新时代，共话产业新未来。本届大会上，由赛迪区块链研究院指导，上海零数科技有限公司主办的“数实融合，智领未来”产业区块链生态论坛，将于7月7日下午13:00-17:00在世博中心518会议室举行，聚焦数字科技与数字经济发展前沿话题，推动数字经济与实体经济深度融合。

大咖云集 共绘产业区块链蓝图

产业区块链生态论坛汇聚海内外知名院士、政府官员、企业代表、专家学者等，聚焦数字技术发展前沿，共同为中国产业区块链的创新变革和高质量发展建言献策。中国科学院院士褚君浩，工信部赛迪研究院副总工程师、俄罗斯自然科学院外籍院士刘权，上海交通大学区块链研究中心首席科学家斯雪明，上海零数科技有限公司创始人兼CEO林乐等专家将通过主旨演讲的形式，重点解读行业现状，探讨未来发展路线，以实际行动促进区块链深度服务于实体经济，为数字经济发展注入澎湃动力。

数实融合 聚焦产业数字化

以数字生态助力产业共进。论坛将聚焦实体产业发展重点，大会邀请中国电力企业联合会二级咨询郝继红，国家信息中心数字中国研究院副院长展钰堡，中国社会科学院农村发展研究所研究员廖永松，复旦泛海国际金融学院学术副院长张纯信，中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀，阳狮集团中国区副总裁潘林，围绕政务监管、能源电力、乡村振兴、汽车交通、金融科技、文化旅游等领域进行多个主题分享，深度剖析行业数字化转型发展的难点、痛点，提出多角度、多层次、多维度的数字化解决方案，为各行业数字化转型升级提供发展思路。

智领未来 数据要素价值化探索

数字化转型的核心是数据，数据是数字经济的核心关键要素。如何进一步激活数据要素潜能、释放数据要素价值，发挥数据要素在数字经济发展中的重要驱动作用，是当前迫在眉睫的需要解决的问题。大会将设置圆桌论坛，中国金融信息中心总裁张凤明、中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀，华东江苏大数据交易中心总经理汤寒林、上海零数科技有限公司联合创始人兼CTO兰春嘉，中伦律师事务所合伙人樊晓娟，上海区块链技术协会会长王奕，共同探讨如何赋能数据要素流通产业和数商生态可持续发展，帮助企业提升数字资产的价值。

7月7日，零数科技期待与您共聚“数实融合，智领未来”产业区块链生态论坛。在世界前沿思潮与尖端科技的融合交汇中，领略区块链的核心能力，以数字生态助产业共进!欢迎关注零数科技，了解更多论坛最新动态。

(责编：曹淼、李源)

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