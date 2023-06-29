原标题：达沃斯论道：蒙牛的绿色发展“加减法”

牛奶生产和碳排放有什么关系？乳业碳排放在全球比重有多大？中国乳企在应对全球气候变化上有什么贡献？

“我们坚持可持续的生产方式，一方面通过植树治沙等方式推动绿色发展，另一方面是通过AI等技术变革不断降低能耗与碳排放。”在近期举办的夏季达沃斯论坛上，作为中国乳业代表，蒙牛集团总裁卢敏放分享了由“一加一减”组成的“蒙牛绿色发展公式”。

加法：瀚海耕绿，在沙漠中留下绿色足迹

在多数人印象中，牛奶属于农产品，碳排放量无法和工业相比，真相却不尽如此。根据联合国粮农组织数据，目前畜牧业碳排放量约占全球总排放量的比重高达15%。在世界范围内，如何做好“碳中和”，如今已经成为所有乳企发展中不容回避的重大课题。

蒙牛为世界乳业贡献的答卷，就是由“耕绿加法”与“降排减法”组成的方程式。

在位于黄河“几字弯”的乌兰布和沙漠，蒙牛集团用10余年的时间瀚海耕绿，“我们种下9700多万棵树，绿化沙漠200多平方公里”，卢敏放用一串数字，为达沃斯论坛上的嘉宾们勾勒出蒙牛在无垠黄沙上的绿色足迹。

曾经的沙漠，通过蒙牛人的久久为功，如今已经形成了乔、灌、草立体生态系统，保障了生物多样性，构筑起国际生态保护示范区。据测算，蒙牛人一草一木种出“沙漠绿洲”，未来30年预计可固碳110万吨。

蒙牛的“绿色加法”除了耕绿，还包括废料变肥料的“变负为正”。卢敏放指出，蒙牛在治沙的同时首创了沙漠有机牧场，实现“治沙哺业”，通过实现种养结合、粪污还田、有机循环，对于推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、巩固和提升生态系统碳汇能力具有示范作用，入选了联合国全球契约组织的《企业碳中和路径图》。

截至目前，蒙牛集团合作牧场已全部实现粪污资源化利用，旗下中国圣牧实现100%粪污无害化还田，为乳业发展循环经济树立了典范。

如今，森林面积日益萎缩的的背景下，环保上做的“加法”，除了“新增量”，还有少毁林带来“保存量”，让森林生态自己做“加法”。

蒙牛集团执行总裁李鹏程在达沃斯论坛“构建可持续供应链，热带雨林联盟在行动”对话会上表示，蒙牛今年发布了《蒙牛森林保护政策》，率行业之先，承诺努力实现2030年零森林砍伐的目标，从制度、供应链、产业链以及组织合作全方位发力，系统、科学地在保护森林生态系统，“予自然 共绽放”，保护生物多样性。

减法：用技术创新实现降耗减排

在作答绿色“双碳”题的“蒙牛公式”中，降耗减排的“减法”，涉及到低碳牧场、绿色生产、绿色包装、低碳运输环节的15项具体举措，这让蒙牛的碳排放总量、强度等指标表现处于全行业的领先水平。

比尔·盖茨在《气候经济与人类未来》一书中提到，减碳工作离不开技术创新，“无论是过去还是现在，零排放都具备坚实的逻辑基础，但实现零排放的目标要基于创新驱动。”蒙牛的减碳实践与此不谋而合。

“以刚刚落成投产的蒙牛宁夏工厂为例。这座全球乳业首座全数智化工厂实现了三个100：即100个人实现100万吨年产能、100亿元年产值，人均效能比传统工厂提高了20倍。”卢敏放透露，这座工厂实现了全产业链、全设备链、全系统链的数智化覆盖，通过智慧能源系统优化设备数量、减少异常损耗，实现能源消耗整体降低了43%，获评美国绿色建筑委员会颁发的LEED绿色建筑金级认证。

不仅如此，蒙牛集团在全国范围内累计获评27家国家级绿色工厂，持续提高各工厂能源利用效率、降低能源消耗。此外，这种“减法”也延续在一杯蒙牛牛奶从奶源到消费的全产业链中。

“我们下游纸质包装82%都通过了可持续森林体系认证，100%产品外包纸箱用纸由回收再生纸制成。”卢敏放表示，蒙牛承诺将在2025年实现技术上100%环保包装材料的研发，力争率行业之先实现低碳包装覆盖全产品线。

未来：GREEN战略引领全球乳业低碳转型

不只“加减”，还能“乘除”，绿色发展的“加减法”如今正在华丽转型——这要归根于蒙牛的一项ESG“新战略”，这项战略更加系统、科学地切中ESG议题，正在引领全球乳业的低碳转型。

“在‘再创一个新蒙牛’总体战略引领下，蒙牛以GREEN战略为核心推动可持续发展。”卢敏放强调，蒙牛可持续发展在GREEN战略的整体规划下，将更具有长期主义色彩，能够更加科学、体系地制定并实践覆盖全产业链、携手合作伙伴共同推动减少碳排的策略与方法。

如今，秉承GREEN战略，蒙牛持续与联合国粮农组织（FAO）、国际乳品联合会(IDF)、全球乳业论坛组织(GDP)等国际机构密切合作，加入乳业净零之路倡议，进入世界可持续发展工商理事会(WBCSD)“商业自然联盟”。蒙牛作为中国乳业的标杆和领军者，在全球乳业绿色治理中为中国企业赢取了一席之地。

能够在ESG的国际舞台上“起舞”，自然要“有名有实”。目前，蒙牛可持续发展实践已经取得阶段性成果，获得市场和业界的高度认可，其中还包括在资本市场赢得了诸多国际长期机构投资者的青睐。资产管理规模超800亿美元的联合国合办工作人员养恤基金（简称UNJSPF）近年来成为蒙牛机构股东；今年6月，英国LGIM公司旗下签署了“气候影响承诺”的系列基金也将蒙牛纳入投资名单。蒙牛还被纳入标准普尔近期发布的《可持续发展年鉴（中国版）》，并被评为“行业最佳进步企业”。大浪淘沙，始见真金，经过实践检验的GREEN战略，更加熠熠发光。

天地与我并生，而万物与我为一。人与自然是生命共同体，与自然和谐相处理应成为所有人、所有企业的共同选择。乳业碳中和工作的“蒙牛加减法”，为守护人类和地球共同健康，正在开辟新的智慧路径。

(责编：曹淼、李源)

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